Prefeitura de Belém e Senac dão início a cursos de qualificação visando a oportunidades na Cop-30

Teve início, na manhã deste sábado (16), o primeiro de seis cursos gratuitos estabelecidos em parceria educacional entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A parceria integra a política de formação do governo voltada a preparar a capital paraense para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop-30), em novembro de 2025.

Serão 60 horas de aulas ao longo do curso “Bases da cozinha”, ofertado a servidores municipais e seus dependentes, e também a não-servidores. Ao término do curso, cada participante terá aptidão para trabalhar como auxiliar de cozinha ou de produção em qualquer área do campo da alimentação. Ou seja, poderá empreender ou trabalhar para um empreendimento de uma das áreas em que Belém já se destaca, como reconhece a Unesco, responsável pela concessão à capital paraense do selo de Cidade Criativa da Gastronomia.

Valorizando os servidores

O investimento em formação tem sido uma preocupação contínua da Prefeitura de Belém, desde 2021, e está incluído no Programa de Valorização do Servidor. A Universidade Livre da Amazônia (Ulam), vinculada à Semad, já ofereceu quase 100 atividades formativas e envolveu quase 4 mil servidores e seus dependentes. No entanto, este é um momento peculiar para a população da cidade, como um todo, tendo em vista a nova conjuntura mundial e a escolha da capital paraense para sediar o encontro internacional.

“Espero muito que vocês estejam dentro desta rede e participem das atividades da Cop também, para garantir que nós e as próximas gerações tenhamos qualidade de vida e condições menos ameaçadoras. Não desistam diante das dificuldades; compartilhem conosco suas vivências, para superarmos juntos os desafios”, incentivou a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes.

Habilidades

Quando se fala em cozinha paraense, é possível lembrar de insumos saborosos, como o tucupi, o jambu e o camarão. Mas é preciso ir além, garante Felipe Gemaque, bacharel em gastronomia e um dos instrutores do curso. É importante destacar o paladar, o jeito próprio de desenvolver uma receita, o carisma. Tudo isso faz com que o monteiro-lopes ou o cachorro-quente, passíveis de ser preparados em outras cidades do Brasil, ganhem contornos completamente particulares e merecedoras de estímulo.

“Perto do que a gente está vivendo, com a chegada de muita gente, os holofotes na nossa cidade, é preciso que a gente desenvolva o jeito próprio de como a gente vai querer comunicar isso”, explica Felipe. “Muita gente de fora pretende dizer como a gente tem que fazer e isso provoca a perda de nossas características regionais e pessoais. Quando a gente desenvolve como a gente, vai querer profissionalizar isso, a gente vai ter muito mais identidade e será muito mais fácil os viajantes dizeres: lá é único. Não vão dizer: eu sou atendido lá como sou atendido em Dubai, em São Paulo, no Rio”.

Para Felipe Gemaque, as receitas, no curso, serão trabalhadas de uma maneira a se aprender as técnicas da culinária, e assim cada participante poderá transformar conteúdo em habilidade.

Sonho e oportunidade

Elizabete Corrêa tem 44 anos e é uma das alunas do curso. Ela trabalha na lavanderia de um hospital de Belém, mas, garante que o lugar dela é mesmo na cozinha: é onde gosta de estar e onde pretende construir seu caminho para a autonomia financeira. “Hoje em dia, o curso de cozinheira é muito caro, então eu quis aproveitar a oportunidade”, acrescenta Elizabete.

105 vagas

A parceria entre Prefeitura de Belém e Senac viabiliza, no total, 105 vagas gratuitas distribuídas em seis cursos estratégicos e de alto nível: “Recepção de hotéis: operação e procedimentos”, “Informática básica”, “Bases da cozinha”, “Barista”, “Manicure e pedicure” e “Operar sistemas operacionais para clientes, aplicativos, e de escritórios e periféricos”.

Após a conclusão dos cursos, os alunos serão inscritos no Banco de Oportunidades, em que suas informações ficarão disponíveis para empresas interessadas. Poderão, portanto, ser chamados para ocupação de cargos sob regime de CLT, bem como para parcerias profissionais.

Inscrições e mais informações:

91 98118-5795 | egp@semad.pmb.pa.gov.br

Texto: Erika Morhy