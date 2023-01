Prefeitura de Belém e UFPA desenvolvem parceria de Educação Permanente em Saúde

A Prefeitura de Belém e a Universidade Federal do Pará celebram parceria com a 1ª Oficina para a Construção de Planos de Educação Permanente no Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA). O evento ocorreu na tarde de quarta-feira, 25, na UFPA. A Prefeitura de Belém participou por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

“É um momento histórico por ter o perfil de cogestão, no sentido de responsabilidade e planejamento participativo, ou seja, integração de ensino e serviço de saúde para a comunidade localizada no território do DAGUA”, afirma Sílvia Gatti, coordenadora do NEP – Núcleo de Educação Permanente da Sesma.

Com o objetivo de iniciar os planos de ações pactuados no Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino – Saúde (COAPES), as oficinas aproximam instituições de ensino dos processos de trabalho das redes de atenção primária.

Além disso, fornece os indicadores de saúde e aponta as necessidades dos territórios de abrangência de cada distrito para atuar de forma conjunta nos processos de intervenção.

As diretrizes do COAPES foram publicadas pelos Ministérios da Saúde e da Educação, por meio da Portaria Interministerial 1.127, de 6 de agosto de 2015.

O Distrito Administrativo do Guamá abrange as comunidades dos bairros Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas e Terra Firme.

Oficina

Na oficina, marcaram presença a equipe do Núcleo de Educação Permanente da Sesma, a coordenação do DAGUA, gerentes e trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde do distrito, gestores, a coordenação da Atenção Básica da Sesma, coordenadores de cursos e professores.

Silvia Gatti e o chefe da Divisão de Atenção Básica do Município, Camilo Pereira, foram os palestrantes que representaram a Secretaria Municipal de Saúde.

Nas palestras, foram indicados os impactos positivos nos serviços de saúde para a comunidade.

Em breve, será realizada oficina na Universidade Estadual do Pará (UEPA) em parceria com o Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC).

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesma