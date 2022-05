Prefeitura de Belém e Unicef lançam iniciativa importante na tarde desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (9) a Prefeitura de Belém, junto com o fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) irá lançar no Teatro Estação Gasômetro, a #AgendaCidadeUNICEF – Belém para cada criança e adolescente, com o objetivo de fortalecer um conjunto de politicas públicas com foco para crianças e adolescentes, a ser desenvolvido em territórios prioritários para a parceria a partir de análise de indicadores sociais.

A parceria irá promover um conjunto de ações integradas nas áreas de educação, saúde e bem-estar, proteção contra violência e inclusão socioprodutiva, com realização até 2024.

Os projetos e programas já fechados em parceria coma Unicef e Prefeitura passarão a fazer parte da #AgendaCidadeUNICEF e serão intensificados com a colaboração.

Como no caso da Busca Ativa escolar de crianças e adolescentes que estão fora da escola; da implementação das unidades Amigas da Primeira Infância (Uapi) que vão aperfeiçoar o atendimento a crianças pequenas; e da realização de atividades de formação e apoio á saúde mental de adolescentes, além da ampliação dos processos de engajamento e formação de adolescentes e jovens do Tá Selado.

O contrato de cooperação será assinado pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e pela representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, com as presenças de adolescentes e jovens conselheiros do Tá Selado, do Fórum de Participação Social, na tarde desta segunda-feira (9).

Foto: Ilustração reprodução / Mácio Ferreira – Ag. Belém