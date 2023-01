Prefeitura de Belém em estado de alerta para impedir atos antidemocráticos

Ao tomar conhecimento da invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio Nacional, no final da tarde deste domingo, 8, em Brasília, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, manifestou-se imediatamente em suas redes sociais contra os atos antidemocráticos de terroristas bolsonaristas, resultando em uma sequência de atos de violência e total vandalismo, sobretudo, ao patrimônio público, com o objetivo de tomar o poder do país por meio do golpe.

Edmilson Rodrigues enfatizou a necessidade de todos os envolvidos, de forma direta ou indiretamente, serem responsabilizados. “Tão importante quanto punir os terroristas que promoveram atos de violência em Brasília, é também identificar e responsabilizar os articuladores, financiadoras e as autoridades cúmplices desses ataques à democracia. Que esses terroristas, que têm o único objetivo de destruir o patrimônio público, sejam punidos com o rigor da lei”.

Para reiterar a sua repulsa à violência dos bolsonaristas insatisfeitos com o pleito eleitoral de 2022, elegendo por maioria Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República, o prefeito de Belém determinou à Guarda Municipal de Belém (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belem (Semob) que acompanhem de perto a movimentação na capital paraense, para evitar qualquer tipo de atos antidemocráticos.

A GMB está com guarnição monitorando a Av. Almirante Barrosso, entre a avenida Tavares Bastos e Dr. Freitas, local de concentração dos antidemocratas desde o resultado do 2° turno das eleições. Até às 21h31 de ontem, a movimentação no local era tranquila.

Paralelo a isso, a Guarda Municipal de Belém reforçou o número de guardas e viaturas, fazendo a cobertura dos prédios da Prefeitura (bairro de Nazaré), do Palácio Antônio Lemos e Câmara Municipal de Belém. Além disso, os guardas municipais dos grupamentos táticos estão de sobreaviso.

A Semob, por sua vez, faz parte do Gabinete de Crise montado no Centro Integrado de Comando e Controle, para atuar de forma conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Militar (PM), na ação de retirada de todos os veículos estacionados na avenida Almirante Barroso, em frente ao 2° BIS.

Por volta de 19h, todos os veículos foram retirados e os grupos antidemocráticos, que se mantém no local há cerca de três meses, continuam na calçada. Os agentes da Semob também atuam na área da principal via de Belém fazendo o monitoramento do trânsito, que permanecia com o fluxo normal.

Envio – O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, também se manifestou nas redes sociais lamentando os atos de violência e adiantou que “o Governo do Pará está enviando para Brasília 60 policiais do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque em apoio ao Governo Federal para ajudar o país a voltar à normalidade”.

O governador Helder Barbalho disse, ainda, que “não podemos aceitar atos terroristas e temos que nos unir em favor da Democracia”.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus