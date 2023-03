Prefeitura de Belém em parceria com a Onu Mulheres promove ação na Ilha de Cotijuba

Na manhã desta terça-feira, 30, a prefeitura de Belém, em parceria com a ONU Mulheres, realizou a ação “Cuidando das Manas nas Ilhas”, na ilha de Cotijuba.

A programação ocorreu por meio do projeto Ver-o-Cuidado, em alusão ao mês das mulheres. A ação contou com a oferta de diversos serviços para a população, na sede do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB).

O público pode aproveitar serviços como aferição de pressão e glicose, orientação jurídica, aplicaçao da vacina tríplice viral, anticovid, Influenza, bivalente, oficina de turbantes, cadastramento no CADÚnico e no Bora Belém, orientação sobre câncer de mama, câncer de colo do útero e saúde da mulher, distribuição de preservativos, orientação para atendimento a mulheres em situação de violência e um café da manhã de acolhida para as moradoras locais.

A iniciativa contou com diversos órgãos da Prefeitura e ONU Mulheres.

O objetivo da ação foi levar assistência e cuidado para as mulheres da Ilha, que são as responsáveis pelo sustento de suas famílias, e que, muitas vezes, acabam sendo invisibilizadas.

Ver-o-Cuidado

Para Vanessa Sampaio, gerente da área de empoderamento econômico da ONU Mulheres, o projeto, que chega em forma de ações para as mulheres, é uma maneira de ver a concretização do projeto Ver-o-Cuidado.

“A gente atua para que as mulheres tenham voz e espaço, para que todas participem de tomadas de decisões. Ver essa política, que é pioneira em Belém e que tem uma temática tão inovadora, é realmente um sonho. Isso é ver um sonho se materializando”, comemora Vanessa Sampaio.

Parceria

O projeto Ver-o-Cuidado é uma parceria entre ONU Mulheres, Prefeitura de Belém e Fundação Papa João XIII (Funpapa), financiado pela Open Society Foundations, que tem como objetivo principal estabelecer um projeto-piloto de um sistema municipal de cuidados em Belém.

Valorização

Para a diretora-geral da Fundação Papa João XIII (Funpapa), Sandra Valente, o projeto e ação ressaltam a importância do cuidado com as mulheres e a sua valorização. “As ações do Ver-o-Cuidado são em alusão ao mês de março. Foram feitas duas ações: um mapeamento de diversos movimentos sociais com uma roda de conversa; e na manhã de hoje a ação na Ilha, trazendo diversos serviços de várias secretarias integradas. É nesse sentido que a prefeitura vem atuando com esse projeto, uma articulação internacional em prol das mulheres do nosso município, em prol da economia do cuidado”, afirmou a diretora.

A moradora da Ilha, Marluce Pinheiro, que mora há 10 anos em Cotijuba, disse que a ação foi importante, pois os serviços oferecidos foram aproveitados por todas, já que as moradoras careciam de ações que fossem voltadas para as suas necessidades. “Eu fico muito grata pela Prefeitura ter trazido os serviços para Cotijuba, pois a demanda é grande e estou muito feliz por toda a acolhida”, ressalta a moradora.

Com o sucesso da primeira ação, a Prefeitura de Belém realizará outras programações do projeto ao longo do ano, levando o debate e políticas públicas para todas as mulheres de Belém.

Texto: Caroline Nogueira

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus