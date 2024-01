Prefeitura de Belém encerra processo de acolhimento dos novos Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), finalizou nesta quinta-feira, 11, a fase de acolhimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que irão compor as novas equipes do Programa Família Mais Saudável. A ampliação do programa é um dos presentes que serão entregues pela prefeitura aos moradores da capital paraense durante este mês para marcar o aniversário de 408 anos que a cidade completa nesta sexta-feira,12.

“Vocês fazem parte desse projeto desafiador que é o aumento da cobertura do programa Família Mais Saudável de 28% para 70% da população de Belém. É também um presente para a nossa cidade. Vocês são extremamente importantes para a efetivação da atenção básica no município. Sejam bem-vindos!”, disse o coordenador da Atenção Básica da Sesma, Camilo Almeida, na tarde desta quinta-feira para ACS do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua), recepcionados no auditório na Faculdade Integrada da Amazônia (Finama).

Formação

A etapa de acolhimento dos 1.069 ACS que finalizaram o processo de contratação pela Sesma teve início na última terça-feira, 9, e se encerrou nesta quinta-feira, 11. Durantes os três dias, os agentes participaram de cursos de formação sobre o funcionamento da Secretaria, conhecimentos sobre os territórios, programa de imunização do município com ênfase na busca ativa dos grupos prioritários, principalmente para a prevenção da covid-19.

O lançamento da ampliação do número de equipes do programa Família Mais Saudável, que passa de 124 para 348, será realizado no dia 25 de janeiro. Camilo Almeida explica que, logo depois do lançamento, as novas equipes já iniciam o trabalho nos territórios. “Sei que vocês estão ansiosos para esse contato com a comunidade. Apesar de vocês morarem nesses locais, a relação será diferente, pois vocês entrarão nas casas das pessoas e viverão mais intensamente o cotidiano de seus territórios”, adiantou o coordenador.

Acompanhamento

Integrantes do Núcleo de Participação Cidadã (NPC) da Sesma participaram da recepção dos ACS, nesta quinta-feira, 11, para informar que acompanharão o trabalho nos territórios para fazer a integração das equipes com os movimentos sociais que atuam nos bairros. No Dagua atuarão os servidores Cristina Palheta e Walter Pantoja, que deram as boas-vindas aos novos ACS do distrito.

“O Núcleo estará com vocês nos territórios, onde vamos promover ações com a participação de vocês nas igrejas, centros comunitários e movimentos sociais. É um processo de construção contínua em que nós vamos estar junto com vocês aprendendo e vocês aprendendo com a gente”, destacou Cristina.

Walter Pantoja enfatizou a importância do trabalho dos ACS, pois atuam diretamente com a população. “Talvez vocês ainda não tenham tido a dimensão da importância do trabalho que irão desempenhar. Vocês serão o elo entre a comunidade e o SUS, a porta de entrada para o atendimento básico de saúde. Acabou o anonimato, pois as pessoas vão reconhecer em vocês esse elo com o atendimento de saúde”, ressaltou Walter.

Acolhimento

Para a realização da fase de acolhimento, os novos ACS foram divididos por distritos e participaram da programação em vários locais. Na Finama foram recepcionados os ACS do Dagua. Os agentes que irão atuar no Distrito da Sacramenta (Dasac) tiveram a programação na Faculdade Fibra. Já os dos Distritos do Bengui (Daben) e de Belém (Dabel) foram recebidos na Unifamaz.

O acolhimento e cursos de formação para os ACS do Distrito de Mosqueiro (Damos) foram realizados na Agência Distrital local. Na faculdade Estácio foram recepcionados os agentes dos Distritos de Icoaraci (Daico) e de Outeiro (Daout) e os ACS que atuarão no Distrito do Entroncamento (Daent) participaram da programação na Unama.

Texto: Jeniffer Galvão

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação