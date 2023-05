Prefeitura de Belém entrega novos ônibus escolares para a rede municipal de ensino

A frota de ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação (Semec) ganha reforço a partir da aquisição de 20 novos veículos feita pela Prefeitura de Belém e entregues para a rede municipal de ensino pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em cerimônia realizada na Aldeia Cabana nesta sexta-feira, 20.

Dos 20 novos ônibus, 17 devem atender as unidades de ensino dos distritos administrativos do Entroncamento (Daent), Mosqueiro (Damos), Outeiro (Daout), Icoaraci (Daico) e região das ilhas. Do total de ônibus entregues, dez têm capacidade para 31 alunos sentados e dez têm capacidade para 59 alunos sentados. Eles irão substituir os veículos de 14, 22 e 23 lugares.

Entre as unidades que vão receber um dos novos veículos está a Escola Municipal de Educação no Campo Maria Clemildes, localizada na ilha do Caruaru, distrito de Mosqueiro. “Agora com esse ônibus de 31 lugares, nossas crianças chegarão na escola com mais qualidade, conforto e segurança. Nós estávamos esperando isso há muito tempo”, afirma a gestora da EMEC Maria Cremildes, Alessandra Carvalho.

Outra gestora de escola satisfeita com a chegada de um ônibus escolar para sua comunidade é Cristiane Silva, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Lauro Chaves, localizada no bairro da Baía do Sol, em Mosqueiro. “Com um ônibus maior não vamos mais precisar fazer várias rotas para buscar e deixar nossos estudantes em casa. Nossa escola está em obras e em agosto reinauguramos com ônibus novo para nossas crianças”, comemora.

Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, a prefeitura investiu mais de R$7 milhões para reformar 31 ônibus escolares e comprar mais 20 novos. “Com isso nós garantimos para as crianças dos bairros do continente e das ilhas um futuro feliz, porque educação é a nave do futuro”, declarou Edmilson.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém