Prefeitura de Belém entrega títulos de terra definitivos a moradores do conjunto Bosque Araguaia, no Tapanã

A Prefeitura de Belém entregou ontem, sábado, 21, duzentos títulos de propriedade territorial definitivos para os moradores do conjunto Bosque Araguaia, no bairro do Tapanã, o que o torna o primeiro conjunto habitacional da cidade 100% regularizado. O local, no passado, já foi uma área de ocupação, mas hoje está regulamentado.

“Essa sensação é maravilhosa, é de paz. Agora eu tenho o documento da minha casinha, que posso deixar de herança para meus filhos e netos. Agradeço muito a prefeitura por isso”, declarou a aposentada Maria Pinto, 79 anos, moradora há mais de 15 anos do residencial Bosque Araguaia. Ela é uma das 200 pessoas beneficiadas com a entrega do título de posse de terra.

A entrega dos títulos faz parte das ações do programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente, gerido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

“Essas pessoas saem daqui e podem dizer que são proprietárias das suas casas. Elas podem dormir e acordar e saber que, se partirem desta vida, os filhos herdarão uma casa, com certidão de propriedade. Isso é a dignidade chegando para essas pessoas”, disse o presidente da Codem, Lélio Costa.

A cerimônia de entregas dos títulos ocorreu na sede da igreja do Evangelho Quadrangular do residencial, espaço que também está em processo de regularização fundiária junto à prefeitura e, em breve, deve receber o documento final.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, entregou o documento de propriedade definitiva para os moradores do residencial e destacou a luta e a resistência da comunidade na busca da regularização fundiária da área. “Hoje, como parte de uma revolução urbana, estamos entregando para 100% dos moradores o título definitivo de propriedade, com o programa Terra da Gente. Eu parabenizo a Codem por essa revolução, que está fazendo em Belém, em termos urbanos”, pontuou o prefeito.

AÇÃO SOCIAL

Durante a entrega dos títulos fundiários, a Prefeitura de Belém levou também para o residencial uma ação com serviços sociais e de saúde, como vacinação, teste rápido de covid-19 e consultas médicas, além de emissão de documentos, como RG e a carteira do Passe Fácil.

A dona de casa Naiara Gomes, acompanhada da filha Stephany, aproveitou a ação para vacinar Zuma, a cadelinha de estimação da família, contra a raiva animal. “Essa ação foi boa, porque trouxe a vacina para perto da gente. Não tive que ir para longe para vacinar minha cachorrinha, que tanto amo e, por isso, fico atenta à vacinação dela”, explicou Naira.

Imagem: Agência Belém