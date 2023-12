Prefeitura de Belém está com programação especial para atender a população no final do ano

O funcionalismo da Prefeitura de Belém vai ocorrer no período de sexta-feira, 29 de 2023, até segunda, 1º de janeiro de 2024, em caráter especial. Para atender a população em todos os aspectos, o planejamento da administração municipal visa manter os serviços essenciais e também os pontos turísticos da cidade.

A partir desta sexta-feira, a Prefeitura começa a por em prática o seu plano de final de ano. Nesse dia, por exemplo, o funcionamento dos órgãos municipais será facultado, garantido por meio do decreto Nº 106.179/2023. Por esse motivo, somente os serviços considerados essenciais estão à disposição dos belenenses durante todo o feriadão do Ano Novo.

São considerados essenciais os serviços de fiscalização e o Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon); unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma); Central de Leitos; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS); Hospital Geral de Mosqueiro; Central de Ambulância 192 (Samu); hospitais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira; unidades de Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb); cemitérios; e Departamento de Resíduos Sólidos (DRES), da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Também funcionarão os setores operacionais da Semob; serviços de Proteção Social Especial de média e alta complexidade; rede de abrigos e casa de passagem; serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes; serviço de acolhida em abrigo para mulheres vítimas de violência; serviço de acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua; setor de calamidade e emergência (Sicape); Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua; unidades de plantão da Funpapa e conselhos tutelares; serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém; e o pessoal sob o regime de escala de serviços.

Pontos turísticos

O planejamento da programação de final de ano está direcionado também aos pontos turísticos. O Bosque Rodrigues Alves e a praça Milton Trindade, o Horto Municipal, vão ter horários diferenciados neste final de semana de Réveillon.

No sábado, 30 de dezembro, o horário do Bosque Rodrigues Alves vai ser das 8h às 14h. Já no domingo, 31, e segunda-feira, 1º de janeiro, o Jardim Zoobotânico da Amazônia estará fechado. O Horto Municipal, por sua vez, vai funcionar normalmente no sábado, das 8h às 18h, e no domingo, 31, será das 8h às 14h. Na segunda-feira, 1º de janeiro, o espaço estará fechado.

Programação de réveillon

A programação festiva na virada do ano de 2023 para 2024 também está garantida pela Prefeitura de Belém. A orla de Icoaraci será o ponto de encontro para saudar o ano novo neste domingo, 31. No espaço turístico, Agência Distrital de Icoaraci vai oferecer aos moradores e visitantes uma programação festiva, marcada para iniciar às 21h. O adeus ao ano de 2023 e a chegada ao novo ano de 2024 vão ocorrer em meio a shows musicais gratuitos e queima de fogos.

A administração municipal da ilha de Mosqueiro promete fazer o réveillon ser um dos mais animados do estado. O cantor Bruno Andrade, vencedor do concurso de marchinhas de Carnaval de 2022, vai abrir a programação com repertório dos carnavais clássicos e muitos ritmos dançantes. Em seguida, vai subir ao palco a bateria show da Escola de Samba Piratas da Ilha, campeã do carnaval de Mosqueiro e,2023. Os ritmistas também prometem fazer o público pra sambar até as primeiras horas do novo ano.

Quem fez a opção de passar a virada do ano em Mosqueiro utilizando o transporte público vai dispor de reforço na frota de veículos que seguirão para a ilha. A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o reforço operacional da linha Mosqueiro/São Brás, no período de 29 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024. A medida considera a necessidade de adequar a oferta à demanda de usuários, que devem se deslocar para a ilha, durante as festividades de final de ano.

A ordem de serviço emitida pela Semob, que determina esse reforço, entrará em vigor a partir das 15h30 de sexta-feira, 29 de dezembro, com saída de São Brás, da praça Araújo Martins, e vai até às 13h30 de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, com saída do terminal Maracajá, em Mosqueiro.

* Texto Dou

Texto: Douglas Borges

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém