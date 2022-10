Prefeitura de Belém evita ocupação irregular do Viver Outeiro

Um grupo formado por cerca de 60 pessoas ocupou irregularmente, por volta das 6h30 deste sábado, 15, alguns dos apartamentos do Residencial Viver Outeiro. Mas, após negociação da Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal, com as lideranças da ocupação, as famílias se retiraram do local com a garantia de uma reunião na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), na próxima segunda-feira, 17.

Segundo o subchefe da Divisão de Operações da GMB, o inspetor Élcio Vale, a ocupação ocorreu no momento da troca de serviço da guarnição.

“Quando os guardas retornaram para a ronda, perceberam que alguns apartamentos estavam ocupados”, relatou.

Ele informou, ainda, que os guardas municipais, assim que detectaram a situação, iniciaram uma conversa com as famílias, marcando para a próxima segunda-feira, 17, uma reunião com a Sehab.

Além da Guarda Municipal de Belém, a Polícia Militar esteve presente dando apoio às negociações.

A Sehab ressalta que a obra do Residencial Viver Outeiro é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ainda assim, a Prefeitura de Belém repassou cerca de R$ 2 milhões para garantir a retomada e conclusão do projeto de moradia que ficou abandonado no final da gestão anterior e que contava com mais de 80% dos trabalhos concluídos.

A Secretaria informa que é responsável pela seleção de famílias que se enquadram nos requisitos para receber as moradias, destinadas a pessoas de baixa renda, e que já realizou a pré-seleção de beneficiários, que já apresentaram documentação e aguardam a conclusão da obra.

Reitera, ainda, que, na segunda-feira, 17, vai realizar uma reunião com as famílias pré-selecionadas para atualizar as informações e as medidas que devem ser adotadas.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação