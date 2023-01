Prefeitura de Belém faz 1.500 atendimentos em ação de cidadania em Icoaraci

“Aqui em Icoaraci existem muitas pessoas carentes e necessitadas desses serviços. Essa ação chegou em boa hora para resolver os problemas de muitas pessoas aqui, que necessitam com urgência, mas não têm como pagar”. Assim a diarista Rosália Braga definiu a Ação Belém Cidadã, que a Prefeitura leva neste sábado, 28, das 8 às 14 horas, a Icoaraci. A ação acontece no ginásio da Escola Liceu das Artes. Rosália Braga aproveitou a ação para emitir a segunda via do RG.

Serviços de saúde, emissão de RG e Carteira de Trabalho, cadastramento no CadUnico, emissão da carteira Passe Fácil Sênior, de Estudante e de PCD, informações sobre IPTU e regularização fundiária: são apenas alguns entre os serviços oferecidos gratuitamente à população da Vila Sorriso. A ação envolve todas as secretarias municipais e diversos órgãos, e os serviços são todos gratuitos.

Esta é a terceira edição da Ação Belém Cidadã, que tem o objetivo de levar um dia repleto de cidadania para bairros e distritos da capital paraense. Nesta edição, a expectativa é prestar cerca de 1.500 atendimentos.

Povo consciente de seus direitos

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou a ação de cidadania e disse que o governo tem que trabalhar junto ao povo para conscientizar sobre direitos aos serviços e políticas públicas: “Nós queremos um povo consciente, organizado e mobilizado, lutando para acessar e melhorar o serviço”, disse Edmilson. “Por isso a participação cidadã, a gestão democrática, com o povo ajudando a definir as ações, é um dos pilares de nossa gestão”.

O prefeito afirmou ainda que outras edições da Ação Belém Cidadã irão ocorrer em outros bairros da cidade durante todo este ano. “Vamos levar esse multirão da cidadania para muitos locais em Belém”.

“Que o nosso prefeito sempre faça isso, principalmente nos bairros mais carentes, como é o caso de Icoaraci. Muita gente aqui precisa desses serviços, mas não tem como pagar, e a prefeitura está de parabéns”, conta a dona de casa e moradora de Icoaraci Margarida de Oliveira. Ela buscou a ação para negociar as dívidas com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

Animação

A banda da Guarda Municipal de Belém e os professores de dança da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) garantiram a animação do público presente ao Ação Belém Cidadã em Icoaraci.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus