Prefeitura de Belém faz vistoria em área de erosão em Cotijuba e anuncia obras e assistência às famílias

Com objetivo de reforçar e manter a presença do Estado em áreas críticas e como ponto de combate aos ilícitos ambientais, a base fixa de Uruará, instalada no âmbito da operação ‘Curupira’, completa um mês neste sábado (25). Com atuação e foco em áreas de desmatamentos, as equipes já realizaram prisões, apreensões, lavraram procedimentos e embargaram áreas.

A operação “Curupira” vem fortalecendo a presença do Governo Estadual em regiões identificadas como principais áreas degradação ambiental no Pará, ela é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado e fiscalização.

Em um mês, a base fixa, que conta com 15 agentes empregados, já realizou 12 incursões integradas que resultaram na prisão de duas pessoas, apreensão de 96 mil m³ de madeira ilegal, além de embargo de 1.028 hectares. As equipes apreenderam ainda, 11 armas de fogo, 153 munições, 4 caminhões, além de 5 mil litros de combustível. Foram apreendidos também 8 maquinários e 5 equipamentos de escavação; destes, 2 foram inutilizados e dois termos de apreensão foram lavrados.

Assim como nas outras bases fixas, a instalada em Uruará, vem trazendo grandes benefícios nas ações de proteção ao meio ambiente, como avalia o titular da Segup, Ualame Machado.

“Estamos há um mês trabalhando de forma séria e coordenada em Uruará e podemos perceber os bons resultados que são apresentados, garantindo com que a operação seja exitosa na sua proposta. Após esse período, novas equipes serão deslocadas para prosseguimento das ações, mantendo todo o planejamento que é avaliado constantemente. Ressaltamos que chegamos no local e não temos hora pra sair, seguiremos firmes combatendo as práticas criminosas”, destacou.

A operação, desencadeada a partir do Decreto governamental n° 2.887, publicado no último dia 15 de fevereiro, fortalece a presença do Estado em regiões identificadas por diversos crimes ambientais, como desmatamento, exploração ilegal de recursos naturais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza.

Operação Curupira – Para garantir a presença contínua e ações de curto, médio e longo prazo, a Operação “Curupira” inicialmente se instalou em São Félix do Xingu, na região Sudeste, com a primeira base fixa, seguida pelas unidades de Uruará e Novo Progresso. Juntas, as bases consolidam a presença do Estado no Sudeste e Oeste do Pará.

Mais de 150 agentes de segurança pública e demais servidores estaduais das áreas ambiental e de fiscalização, atuam a partir das três bases fixas em ações que já resultaram no embargo de áreas, apreensão de materiais, prisão de pessoas e fiscalizações terrestres e aéreas.

Participam da “Operação Curupira” as polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiros Militar, e secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Administração Penitenciária (Seap). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio logístico e aéreo nas ações.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará