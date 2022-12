Prefeitura de Belém forma 41 novas profissionais de panificação na Sacramenta e Barreiro

Acontece, amanhã, sexta-feira, 9, evento que marca a conclusão do curso de Panificação do programa de qualificação profissional gratuito Donas de Si, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo. Os 41 concluintes são moradores dos bairros do Barreiro, Sacramenta e Telégrafo, atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da Fundação Papa João XXIII. O encerramento será na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, às 9h.

As aulas foram ministradas pelas instrutoras do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, instituição contratada pela Prefeitura e Banco do Povo. O aprendizado ocorreu no espaço cedido pela igreja, de forma colaborativa.

Os alunos aprenderam a fazer vários tipos de pães, biscoitos, massas folhadas e pizza, como pão de rosas, pão de sal, pastel, orelha, sonho, donut, croissant, beijo de moça e olho de boi, entre outros. Esses produtos poderão ser produzidos pelos alunos em casa, com potencial de geração de renda imediata.

Já no sábado, 10, acontecerá o evento de conclusão dos cursos de “Bolos e Doces” e “Produtos de Higiene e Limpeza” do programa de qualificação profissional gratuito Donas de Si, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo.

Os 42 concluintes são moradores dos bairros do Barreiro, Sacramenta e Telégrafo atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Fundação Papa João XXIII. O encerramento será no salão paroquial da Igreja de São Benedito, no Barreiro, às 9h da manhã.

As aulas foram ministradas pelas instrutoras do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), instituição contratada pela Prefeitura e Banco do Povo. O aprendizado aconteceu no espaço cedido pela igreja, de forma colaborativa.

Os alunos da turma de Produtos de Higiene e Limpeza aprenderam a fazer vários produtos de forma artesanal, que poderão ser reproduzidos para a venda, como sabão em pó, em barra e também líquido, água sanitária, amaciante, limpa alumínio, detergente, sabonete glicerinado e outros. Já os alunos de Bolos e Doces aprenderam a fazer vários tipos de bolo, cokies, brownie, pudim, sequilho de coco e outros, que também poderão ser comercializados pelos alunos para a geração de renda imediata.

Esta é mais uma ação da Prefeitura de Belém no sentido de reforçar o empoderamento feminino, fomentando o gosto pelo trabalho com geração de emprego e renda para todos.

Imagem: Agência Belém