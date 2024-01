Prefeitura de Belém garante asfalto para as ruas do bairro da Condor

Depois de realizar a drenagem profunda na travessa Padre Eutíquio e em algumas vias transversais, a Prefeitura de Belém começou o serviço de asfaltamento de nove vias no bairro da Condor. As obras, com previsão de serem entregues em 75 dias, têm investimento de mais de R$ 3 milhões. A assinatura da Ordem de Serviço foi realizada na manhã desta terça-feira, 9, abrindo as comemorações do aniversário da cidade.

Moradora da rua Nova I, uma das vias contempladas na Ordem de Serviço, Socorro Estumano, conta que vive no endereço há 48 anos e é a primeira vez que vê uma obra chegar à área. “Aqui era horrível, mas nós acreditamos, lutamos e agora podemos ver as obras acontecerem e conseguimos com o Tá Selado a obra na nossa rua”, comemora.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, informa que o asfalto está chegando a ruas que ainda não tinham sido contempladas com esse tipo de benfeitoria. “Além da verificação da Padre Eutíquio, que foi alvo de uma obra importante de drenagem profunda e pavimentação, a Prefeitura está aqui assinando a Ordem de Serviço para obras em nove ruas transversais, que já receberam drenagem e, agora, serão dignificadas com asfaltamento”.

Asfaltamento – A rua Nova I já passou por obras de drenagem profunda, que se integram às novas redes e construídas na travessa Padre Eutíquio. O diretor do Departamento de Obras Viárias da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Germano Souza, informa que das nove ruas, seis correspondem só a asfaltamento e devem ser entregues em, no máximo, 25 dias. As outras três devem ser inauguradas em até 60 dias. “O primeiro trabalho realizado é a construção da rede de drenagem, para que o asfaltamento possa ser duradouro”. Para a dona de casa Maria do Carmo Maciel, que faz parte da Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços das obras da Condor, esse é um momento muito esperado pelos moradores. “Essas obras são muito importantes, porque melhora a vida de toda comunidade. Vivíamos abandonados aqui, numa rua sem estrutura, com vala a céu aberto, não tínhamos essa infraestrutura que está sendo oferecida agora para nós moradores”.

Imagens: Agência Belém