Prefeitura de Belém garante R$ 100 milhões para obras do Ver-o-Peso, Mercado de São Brás e da Senador Lemos

A Prefeitura de Belém firmou contrato com a Caixa Econômica Federal este mês de março garantindo o empréstimo de R$ 100 milhões para o município. O valor será aplicado em obras de infraesturura na cidade geridas pela Prefeitura, como é o caso da nova Senador Lemos, o Mercado de São Brás e a revitalização do Ver-o-Peso.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em sua rede social. “Obras para tornar Belém mais bonita e, principalmente, fazer o povo da periferia exercer sua cidadania”, disse o prefeito de Belém a respeito das obras onde o recurso será aplicado.

Segundo Edmilson Rodrigues, o sucesso com a liberação do recurso com a Caixa é resultado da boa relação que o Governo Municipal passa a ter com o atual Governo Federal, já que, nos últimos dois anos, a relação entre os dois poderes foi difícil e prejudicou o avanço das ações da Prefeitura em diversas áreas de Belém.

Nova Senador Lemos

Uma das principais vias que ligam a periferia ao centro da cidade, a avenida Senador Lemos, está passando por obras de revitalização da Prefeitura de Belém que vai levar paisagismo, iluminação, pavimentação, sinalização e demais serviços ao longo de cerca de 4km de extensão.

Mercado de São Brás

A obra de revitalização do prédio centenário do Mercado de São Brás, que está em curso, é outro empreendimento que vai receber parte do recurso adquirido pela prefeitura junto a Caixa Econômica.

O projeto prevê uma área de lazer, com restaurantes, mezanino, além de espaços para manutenção dos cerca de 300 pequenos comerciantes, que já atuam no mercado como permissionários.

Mercado do Ver-o-Peso

A maior feira da América Latina está no foco da Prefeitura de Belém. A gestão municipal está com o projeto em curso de revitalização de todo o Complexo do Mercado do Ver-o-Peso, que incluiu a revitalização da feira, dos mercados de Carne e Peixe e da Feira do Açaí.

O projeto está em fase de finalização e ainda este mês deve ser apresentado ao prefeito de Belém já com orçamento para, assim, iniciar o processo de licitação que vai contratar a empresa responsável pela obra.

As obras onde o recurso de R$ 100 milhões será aplicado são estruturantes para a cidade. Além de facilitar o dia a dia da população, vão preparar a cidade para receber a Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) em 2025, evento que Belém é candidata a sediar.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Fernando Setter