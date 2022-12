Prefeitura de Belém inaugura 16 unidades escolares reformadas e revitalizadas

Em quase dois anos de governo, Belém viu a educação pública municipal passar por uma revolução tanto no conteúdo (educação inclusiva, cidadã) e na rede física. Desde que o professor Edmilson Rodrigues voltou a governar a capital paraense, em janeiro de 2021, assumindo o terceiro mandato à frente da Prefeitura de Belém, 30 obras em unidades escolares foram concluídas e 16 já foram inauguradas.

“É uma honra entregar tantas escolas reformadas na nossa gestão e que já estão em funcionamento. Essa obra que entregamos hoje representa o direito à educação de qualidade e social”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues, em 11 de agosto passado, Dia do Estudante, durante a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Honorato Filgueiras, no bairro do Jurunas.

A diretora geral da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Araceli Lemos, que representou naquele evento a titular da pasta, Márcia Bittencourt, destacou: “Não entregamos apenas o prédio, mas também uma educação de qualidade. Hoje, a comunidade do bairro do Jurunas ganha um presente especial”.

Até novembro de 2022 foram inauguradas a Unidade de Educação Infantil (UEI) Cohab 3; a UEI Wilson Bahia; a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Francisco de Assis (construída e doada para a Prefeitura pela Porte Engenharia); a UEI Betinho (doada pela Associacao Projeto Reviver, mantida por funcionários do Banco do Brasil, e totalmente reformada pela Prefeitura); a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeif) Amância Pantoja; o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie); a Emeif Amália Paungartten; a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Sabino Barreto; a Emei Rosemary Jorge; a Emei Canto do Uirapuru; a UEI Rotary; a Emef Honorato Filgueiras; a Emei Gilvânia Márcia; a Emeif Duas Irmãs; a UEI Catalina III; e a Emei Rita Nery.

Mais de 41% da rede municipal entrou em obras

O esforço da Prefeitura da Nossa Gente de reconstrução da rede física da educação municipal começou em 2021, quando foram iniciadas 83 obras de reforma, ampliação e modernização de unidades educativas simultaneamente: ou seja, mais de 41% da rede municipal de educação de Belém (que hoje tem 201 unidades escolares), entrou em obras já no início do governo.

Destas, 27 seguem em andamento. As demais, já entregues às comunidades escolares e em pleno funcionamento, estão em vias de ser inauguradas.

As intervenções incluem a reforma e a ampliação dos espaços escolares, a climatização com centrais de ar-condicionado, a garantia de mobiliário novo e adequado às necessidades dos estudantes e demais providências essenciais à garantia de educação de qualidade aos estudantes, bem como condições de trabalho aos profissionais da educação.

Em 2023, os quase 70 mil estudantes da rede municipal de ensino de Belém celebrarão escolas novas, reformadas, ampliadas, com conforto térmico nunca antes experimentado e contando com uma educação democrática e popular. E as obras prosseguirão, com mais escolas passando por intervenções.

A Prefeitura também mantém uma política de ação integrada (que envolve educação, saúde e assistência social) como forma de levar educação completa aos alunos da rede municipal.

Texto: Lilian Leitao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Funboque