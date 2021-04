Prefeitura de Belém inicia a entrega do kit de alimentação escolar na próxima quinta-feira, 22

A partir da próxima quinta-feira, 22, a Prefeitura de Belém por meio da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (FMAE), inicia a distribuição dos kits de alimentação escolar, que beneficiarão mais de 67 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino. A Fundação Escola Bosque (Funbosque) e demais escolas da Ilha de Outeiro serão as primeiras a receberem o kit com gêneros alimentícios.

A primeira fase de entrega contemplará estudantes matriculados até o mês de março, das modalidades de ensino infantil, fundamental, médio, integral e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Os produtos do kit são adquiridos por meio do orçamento oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Prefeitura Municipal de Belém, e tem como objetivo contribuir na manutenção nutricional dos estudantes neste período em que as aulas presenciais estão suspensas, em decorrência da pandemia.

De acordo com a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante, responsável por planejar e executar a assistência alimentar dos alunos da rede ensino municipal, as entregas dos kits serão realizadas somente nos dias e horários agendados pelas escolas. No momento da retirada do kit, cada responsável deverá apresentar o documento de identificação com foto, e ainda, levar a sua própria sacola para o transporte dos alimentos.

“As escolas vão avisar com antecedência aos responsáveis. Como a escola tem esse controle de turmas, quantidade de alunos por turma, cada escola vai ficar responsável de fazer a sua distribuição para os responsáveis dos alunos. Eles vão avisar com antecedência a hora e o dia que vai ser entregue”, explica a presidente da FMAE, Bruna Cavalcante.

A FMAE tem como principal frente de trabalho garantir a aquisição de merenda escolar no processo que inclui desde a elaboração do cardápio anual, entrega nas escolas, treinamento de merendeiras até a fiscalização acerca da elaboração correta do cardápio nas escolas.

Para esta ação das entregas dos kits de alimentação, ao todo 49 funcionários trabalham na entrega, que vai desde os nutricionistas que elaboraram a composição dos kits, a logística de entrega e o pessoal do administrativo, segundo a presidente da FMAE.

Distribuição – A distribuição dos kits está dividida 14 zonas, onde cada uma possui aproximadamente de sete a 14 escolas. “Nós temos duas composições de kit, divididos de acordo com as modalidades de ensino”, explica Bruna Cavalcante.

São duas composições – kit 1 e kit 2. O kit 1 tem menos produtos porque beneficiará alunos maiores, como os do EJA e ensino fundamental.

Já o kit 2 foi composto pensando nas crianças menores, da educação infantil e tempo integral. Como essa faixa de alunos faz mais refeições nas escolas vão receber o kit com mais produtos.

Por: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém