Prefeitura de Belém inicia nova fase de vacinação contra a Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) anunciou o novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 na capital paraense. O Plano Belém Vacinada avança e, a medida em que novos lotes vão chegando, novos grupos vão sendo vacinados.

O novo planejamento de imunização ocorrerá no período de 12 a 22 de Abril, com a vacina Coronovac. A expectativa é de que 20 mil doses sejam aplicadas.

Cronograma – De 12 a 14 de abril serão vacinados os idosos de 60 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose, e os idosos com 70 anos ou mais, que ainda não tomaram a segunda dose.

Faixas etárias que receberão a segunda dose – Em 15 de Abril, será a vez dos idosos nascidos em 1952. Dia 16 de abril, os nascidos em 1953. Já em 19 de abril serão os idosos de 67 e 66 anos. No dia 20 de abril, idosos com 65 e 64 anos recebem a segunda dose. 21 de abril os nascidos em 1960; e 22 de abril os de 60 anos.

Para essa nova etapa de vacinação, a Sesma vai disponibilizar 20 pontos de atendimento na capital. Confira quais sâo:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

5. Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Rotary, bairro da Condor.

6. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. Somente drive-thru;

7. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

8. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

9. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso, a pé.

10. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

11. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro- Icoaraci. a pé;

13. Mosqueiro – Catedral Universal – Praça do Carananduba. a pé;

14. Mosqueiro – Escola Dr. Lauro Chaves Avenida Beira mar s/n – Baía do sol;

15. Mosqueiro – Escola Honorato Filgueira – Rua Siqueira Mendes 150, Maracajá – a pé;

16. Mosqueiro – Escola Padre Eduardo – Rua do Pouso, S/ N -Aeroporto

17. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci. a pé;

18. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

19. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

20. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.

A Sesma avisa aos imunizados com a vacina da Astrazeneca, nascidos em 1958 e 1959, que devem voltar aos postos de vacinação no dia 16 de junho para tomar a segunda dose.

Por: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém