Prefeitura de Belém inicia novas turmas de cursos de costura e confeitaria

“Costuro pouco, estou desempregada. Fui demitida na pandemia. Esse curso abriu uma porta pra mim”, conta a ex-camareira de hotel, Ana Maria Paiva, de 61 anos, moradora do distrito de Icoaraci. Ela é uma das 15 alunas do curso de “Técnicas de Costura: Consertos e Ajustes”, oferecido pela Prefeitura de Belém, que teve início nesta quarta-feira, 9.

Donas de Si – O curso é realizado pelo programa de qualificação profissional gratuita “Donas de Si”, que é operacionalizado pelo Banco do Povo em contrato firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Também iniciou-se na última segunda-feira, 7, o curso “Técnicas Básicas de Confeitaria”, realizado pelo Senac.

Conserto e ajuste – Ao todo, 15 alunas estão participando do curso de Conserto e Ajuste, que teve inscrições realizadas por meio do site do Banco do Povo de Belém, em setembro passado. “Sou balconista, garçonete e cozinheira, trabalho em restaurante, mas não quero focar só nisso. Quero aprender mais coisas. A gente não sabe o dia de amanhã”, disse outra aluna, Ana Paula Pantoja, de 42 anos, do bairro do Telégrafo.

Sempre tem trabalho – Quem também aproveitou a oportunidade foi Maria Isabel Belém, de 64 anos, que é aposentada como costureira de fábrica: “Quero aprender novas técnicas, sempre tive vontade de fazer cursos (na área). Ainda costuro em casa. Costureira nunca fica lisa, sempre tem trabalho”, afirma.

A jornada será de 36 horas-aula. As aulas ocorrem no Laboratório de Moda do Senac, que fica no Centro de Educação Profissional Papaleo (CEP Papaleo).

Confeitaria – Já o curso de “Técnicas Básicas de Confeitaria”, com 15 vagas, acontece no novo Espaço de Gastronomia do Centro de Educação Profissional Belém (CEP Belém), do Senac, com jornada de 40 horas-aula.

Aprender mais – “O curso é muito bom. É a oportunidade de um curso de graça para a população”, declara Dilcilene Silva, de 42 anos, que mora no bairro do Guamá. Ela é mãe de dois filhos, beneficiária do Auxílio Brasil. “Eu trabalho com uma chef de cozinha que, às vezes, me dá a parte das sobremesas pra fazer. Tenho uma base, mas não tenho as técnicas”, conta ela, que quer aprender mais sobre gastronomia.

Conclusão – Na última segunda-feira, 7, 13 alunas concluíram o curso “Básico de Corte e Costura”, também realizado pelo “Donas de Si”, da Prefeitura de Belém, com jornada de 48 horas-aula. A turma foi preenchida por mulheres empreendedoras do segmento da economia solidária.

Elivane Rabelo, de 44 anos, que mora no bairro da Pratinha e é beneficiária do programa de renda cidadã da Prefeitura de Belém, Bora Belém, contou que o objetivo dela foi aprimorar o conhecimento de costura para trazer mais qualidade aos produtos que desenvolve.

Mais qualidade – “Já trabalho com costura, fazendo bolsas, porta-moedas e sacolas ecológicas, principalmente personalizados para eventos. Eu fazia sem conhecer os pontos (de costura). Aprendi com a minha mãe e fui fazendo. Hoje, a nossa demanda está muito grande e estou procurando me aperfeiçoar, para oferecer ao cliente o produtos com mais qualidade e melhor acabamento. Aprendi bastante, foi muito bom”, comemora Elivane.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Banco do Povo