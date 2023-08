Prefeitura de Belém inicia parceria com o IFPA para fortalecer a educação no município

Com o objetivo de firmar parcerias em prol da educação, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), se reuniu nesta sexta-feira, 18, com a direção do Instituto Federal do Pará (IFPA), para estreitar laços e dialogar sobre futuros projetos.

Durante a reunião, a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, apresentou propostas para o programa Alfabetiza Belém, ideias e intervenções sobre as hortas nas escolas e ações voltadas para a COP-30.

Novos caminhos

“Nesse processo de superar o analfabetismo em Belém até o fim do mandato do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, já conseguimos alfabetizar mais de 1.200 pessoas e apostamos que ter um convênio com instituições, como o IFPA, garantirá novos caminhos de profissionalização, por meio de cursos técnicos das pessoas que estão sendo alfabetizadas”, destacou a secretária.

Ela ainda pontou que, a partir dessa parceria, é possível avançar em novos projetos dentro da rede municipal de Educação.

O encontro contou com o acompanhamento da assessora de Relações Institucionais da prefeitura de Belém, Marinor Brito. “O início dessa importante parceria entre IFPA e Prefeitura de Belém, através da Semec, para o fortalecimento dos programas Alfabetiza Belém, Capoeira nas Escolas e a Implantação das Hortas Educacionais, mostra o quanto o governo da nossa gente está comprometido com a educação do nosso município”, disse Marinor Brito.

Parceria

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação e Inovação do IFPA, Saulo Silva, ressaltou a satisfação da parceria, enquanto instituição de educação, ciência e tecnologia.

“Nós, enquanto instituição, temos um público, que é a comunidade e que a prefeitura de Belém também atende. Nada mais natural que possamos juntar esforços para desenvolver e entregar serviços de qualidade em nossa cidade, então, esperamos que, em um breve futuro, possamos efetivamente trabalhar de forma integrada”, ressaltou Saulo.

Texto: Leandro Muller

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec