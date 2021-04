Prefeitura de Belém inicia trote ecológico que marca começo do ano letivo na rede municipal

Nesta terça-feira, 13, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), deu início ao trote ecológico “Camillo Vianna”. As duas primeiras mudas foram plantadas por dois estudantes da Escola Maria Stelina Valmont, no bairro da Terra Firme. Ana Beatriz, aluna do 6°, e Lucas William, do 8° ano, foram à escola, depois de meses, só para fazer o plantio. Eles contaram com a ajuda do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, nesse processo. “Gostei muito de contribuir um pouco para o verde da cidade. Vou regar essa muda todos os dias, cuidar para ver se está boa e para ela crescer mais e mais”, conta Lucas William, depois de dizer que esta foi a primeira vez que plantou uma árvore.

A ação foi possível por causa da parceria entre a Fundação Escola Bosque (Funbosque) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Além de marcar o início do ano letivo na rede municipal de ensino, a iniciativa também busca tornar Belém uma cidade mais arborizada e mais verde, promovendo uma revolução ecológica que começa pela escola.

“Belém é uma metrópole amazônica, que tem grande parte das suas avenidas sem verde. O BRT nas gestões passadas destruiu 900 árvores da Augusto Montenegro. Então, nós vamos ter que plantar onde foi destruído, e a escola, ao receber esse trote ecológico, está viabilizando uma espécie perene que vai ficar por muitas décadas, vai produzir frutos, vai dar mudas, vai gerar uma florestinha em cada escola”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues, sobre a ação.

Para todas as escolas – O trote foi planejado pela Semec, Semma e Funbosque. Ao todo devem ser plantadas 250 mudas nas escolas do município. “Isso é cuidar do meio ambiente, da natureza, é ensinar aos alunos que podemos promover atos como este para equilibrar o planeta novamente. Por isso esse processo de plantar mudas irá para todas as escolas”, falou a secretaria municipal de educação, Márcia Bittencourt.

Várias espécies – Todas as mudas foram produzidas pela Escola Funbosque. “Nós contribuímos fornecendo as mudas de várias espécies, como bacaba, açaí, andiroba, ipê, cacau, que são produzidas dentro da Funbosque para recomposição florestal, porque nós queremos amazonizar Belém”, explica o presidente da Fundação, Alickson Lopes.

Para o titular da Semma, Sérgio Brazão, este é o primeiro passo para tornar Belém mais verde. “Nós estamos investindo muito na produção de mudas, não só para a Semec, mas para a cidade inteira. Vamos poder atender todos os órgãos públicos. Isso parte de uma estratégia que nós vamos adotar para levar a arborização para a cidade inteira”, concluiu.

A partir do plantio de mudas nas escolas, a Prefeitura de Belém espera atrair e envolver toda a comunidade no processo de arborização da cidade.

