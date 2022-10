Prefeitura de Belém intensifica campanha de vacinação no município neste fim de semana

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), intensifica as ações de imunização na cidade, a partir deste fim de semana em diversos pontos da capital.

Neste sábado, 15, duas ações ocorrem pela manhã, das 8h às 12h, em espaços diferentes da cidade. Na Aldeia Amazônica serão aplicadas doses contra covid-19, influenza, pólio oral (paralisia infantil), tríplice viral e as vacinas que previnem a meningite: meningocócica tipo C e meningocócica ACWY (que previne as meningites e as doenças meningocócicas).

Paralisia infantil

No Ginásio de Educação Física da Universidade Estadual do Pará (UEPA) é a vez da campanha ”Ação, Saúde, Esporte e Lazer: Correndo contra a Pólio”, parceria de Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, com o Rotary Club de Belém.

Como parte das comemorações da Semana da Criança, o evento promove pelo segundo ano a Corridinha Rota Kids, como forma estimular a necessidade de vacinação contra uma doença que foi erradicada no ano de 1994 (paralisia infantil).

Além da vacina contra a poliomielite, agentes de saúde também estarão imunizando a população com a tríplice viral e HPV.

Orientações – Já no domingo, 16, dia do Círio das Crianças, agentes de saúde estarão avaliando as carteiras de vacinação e orientando a população sobre práticas saudáveis, na Basílica Santuário de Nazaré, de 8h às 12h.

Ao longo da semana, de 17 a 21, segue a vacinação de rotina em todas as salas de vacinação nas Unidades de Saúde do município e nas universidades Unama, Unifamaz, Fibra e Uepa.

A vacina também estará disponível nos hospitais militares (Exército, Aeronáutica e Marinha), que vão funcionar de terça a quinta-feira, de 18 a 20 de outubro.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa