Prefeitura de Belém intensifica obras para o Festival Gastronomia das Ilhas

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), começou nesta terça-feira, 10, as obras e serviços de melhorias no roteiro que abrange os dezoito restaurantes que vão participar do Festival Gastronomia das Ilhas, no sábado, 14, e domingo, 15, no horário de 11h às 16h.

A força-tarefa do Departamento Operacional da Admos realiza trabalhos de limpeza, roçagem, capinação e terraplenagem nos trechos mais prejudicados pelas fortes chuvas. A previsão é que até sexta-feira, 13, o serviço esteja concluído e sinalizado para receber o público visitante.

O festival ou circuito gastronômico soma seis pontos diversos. A clientela terá opções no corredor da região de praias do Paraíso, Chapéu Virado, Ariramba, São Francisco, Porto Arthur e Farol.

Fomento – O Festival Gastronomia das Ilhas é uma promoção da Prefeitura de Belém, por meio da Coden, Belemtur, com apoio da Admos. O maior objetivo do evento é fomentar a cadeia econômica da gastronomia e turismo, além de incentivar as boas práticas da cozinha da região insular da capital paraense, que, desde 2015, ostenta o titulo de cidade da gastronomia criativa concedido pela Unesco.

Preparativos estão na reta final – O calendário foi aberto há dois meses, com cursos preparatórios de atendimento ao turista, precificação de pratos, meio ambiente e sustentabilidade, coleta do lixo, primeiros socorros e habilidades práticas na cozinha. Os cursos foram gratuitos e envolveram as secretarias de Saneamento (Sesan), Meio Ambiente (Semma), Belemtur, Corpo de Bombeiros e Abrasel.

“Estamos muito confiantes no sucesso do evento e queremos agradecer a Prefeitura de Belém e todas as secretarias e órgãos parceiros pela confiança. Também queremo dizer que Mosqueiro está preparando tudo com muito carinho, para receber o público neste fim de semana”, destacou a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla.

Emoção – Para quem está participando do festival pela primeira vez, o momento é de ansiedade e emoção. A cozinheira Edna Maria Gomes do Vale, do bar e restaurante Panorâmica, da praia do Ariramba, se inspirou nos ensinamentos da avó, dona Maria.

“Minha avó era quilombola aqui do Sucurijuquara. Foi com ela que eu aprendi a cozinhar. Ainda não tenho formação técnica, mas o que faço é com muito carinho e baseado nas coisas boas que o Pará tem”, disse.

A criação da Edna é um bolinho de piracui, acompanhado de molho verde; o prato principal será um filhote a restô, acompanhado de camarão grelhado, purê de ervilha e farofa de jambu. A sobremesa são creme e doce de cupuaçu e cobertura de castanha. “Eu espero que as pessoas gostem porque foi tudo feito com muito carinho”, disse Edna, que divide o sucesso do prato com os colegas de trabalho. “Todos têm participação direta na criação do nosso combo do festival, eu só quero agradecer a oportunidade de estar participando”, completou.

Herança – Outra herdeira dos sabores da culinária matriarcal de Mosqueiro é a empresária Ana Carolina Paes, 28 anos, que está à frente dos negócios da família no restaurante Play Toc-Toc, na praia do Chapéu Virado, desde os 17 anos. “Eu aprendi a cozinha com minha avó, Maria dos Reis Paes, e desde então, não parei mais”, contou.

Para o evento do próximo final de semana, a clientela do restaurante vai encontrar um combo de Pirarucu desfiado com banana, no prato principal; e de entrada pastel de camarão com creme de tucupi e na sobremesa doce de cupuaçu com cobertura de biscoitos finos. “Estaremos aqui esperando pela nossa clientela fiel e público em geral, porque, para nós, o festival é um olhar especial que a prefeitura de Belém está tendo conosco, empresários das barracas e restaurantes de Mosqueiro”, destacou.

Arraia – O produtor cultural André Monteiro e a esposa Adriana Lima estão apostando no turismo de Mosqueiro e, para tal, construíram o espaço onde funciona o restaurante Casa Moqueio, na região da praia do São Francisco. Para o festival, o casal criou a entrada com caldo de camarão aviú refogado com ervas finas no azeite, e o no prato principal moqueca de arraia e de sobremesa creme de bacuri.

Segundo André, a arraia é um peixe muito comum na região de Mosqueiro e com preço acessível para a maioria dos consumidores. “A arraia é muito saborosa, nutritiva e tem um preço bom”, comentou o produtor cultural.

O restaurante Casa Moqueio, além da culinária tem outros atrativos, como espaço de contemplação e banho de rio, sala de leitura e música e dormitórios. O casal diz que o festival é uma excelente ferramenta para que os moradores da Região Metropolitana de Belém redescubram Mosqueiro.

“Esse evento é excelente, a prefeitura está de parabéns em promovê-lo porque é um das formas de incentivar nosso trabalho e nosso investimento. Espero que todos gostem do nosso combo e venham participar conosco”, disse André Monteiro.

Serviço:

>> Festival Gastronômico das Ilhas – Edição Mosqueiro

== Restaurantes participantes:

Circuito 01 – Praia do Paraíso

Bar e Restaurante Cozinha de Praia;

Barraca do Gringo;

Bar e Restaurante Tropical;

Bar e Restaurante Paraíso;

Restaurante Camboeiro;

Restaurante Moqueio – Hotel Fazenda Paraíso;

Restaurante Samambaia;

Restaurante Play Toc-Toc;

Restaurante K’tispero;

Barraca Pinguim.

Jurubeba Praia;

Jurubeba Restô de Praia;

Barraca e Restaurante Toda;

Bar e Restaurante Panorâmica.

Restaurante Aconchego;

Casa Moqueio.

Restaurante do Hotel Farol.

Peixaria do Antônio.

