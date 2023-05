Prefeitura de Belém investe R$ 2 milhões na obra de manutenção e adaptação do Restaurante Popular

O Restaurante Popular de Belém Desembargador Paulo Frota está passando por obras de manutenção e adaptação realizadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e Banco do Povo.

Uma equipe da Prefeitura visitou o espaço na tarde desta quarta-feira, 3, onde estão sendo realizados os serviços de recuperação dos forros, pintura, adequação dos portões para Pessoas com Deficiência (PCD), manutenções do telhado, piso, rede elétrica, além da revitalização da iluminação em LED.

Visita

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou os serviços na obra do restaurante, que fica na rua Aristides Lobo. O espaço é mantido pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, e prepara cerca de 1.200 refeições ao dia, ao valor de R$ 2.

“Um grande restaurante que viabiliza o combate à fome com 1.200 refeições diárias ao preço de somente R$ 2, portanto a Prefeitura de Belém subsidia para que as pessoas que vivem em situação de rua ou mesmo que não tenham emprego possam ter o direito a alimentação de qualidade, uma refeição bem preparada por profissionais qualificados com orientação de nutricionistas”, comentou o gestor municipal.

As obras no restaurante iniciaram no dia 31 de março e têm prazo de conclusão de 7 meses. São realizadas pela empresa Titan Engenharia. A obra tem investimento de quase R$ 2 milhões. “Iniciamos no dia 31 de março, pela parte hidráulica. E estamos combinando o funcionamento do restaurante com a obra”, comentou Georgina Galvão, presidente do Banco do Povo.

Planejamento

A obra está sendo toda planejada para que os serviços no restaurante não parem, por isso os trabalhos são de forma setorizada para que não prejudique a preparação dos alimentos e a refeição dos trabalhadores que frequentam o espaço. “Hoje o restaurante continua em funcionamento recebendo as pessoas presencialmente, de forma segura para todos”, comentou Alexsandra Pires, engenheira responsável pela obra.

Funcionamento

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na rua Aristides Lobo, n° 290.

