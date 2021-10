Prefeitura de Belém irá fazer homenagens aos professores do município

No dia 15 de outubro é comemorado o dia do professor, e pensando nessa importantíssima data, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), irá promover nesta quinta-feira (14), um circuito de atividades alusivas ao Dia do Professor.

O circuito vai começar às 15h com a inauguração da obra de reforma do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), no endereço da avenida Nazaré, 696.

O espaço Crie passou por uma manutenção predial que durou dois meses, o investimento vindos do tesouro municipal foi no valor de R$ 104.124,93, que integra a revisão geral da cobertura, revisão hidráulica nos banheiros, pintura geral da unidade, revisão dos aparelhos de ar-condicionado, revisão elétrica com troca de luminárias, instalação de placas de identificação dos espaços em braile, revitalização da fachada, instalação de toldo na área do estacionamento e troca das películas das esquadrias.

Depois a partir das 16h30, acontecerá no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire. Onde irá ocorrer o descerramento da placa de identificação do prédio, que vai homenagear Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e a entrega do busto do educador.

Os professores receberão uma homenagem as 18h, e também às professoras e os professores de Belém no Memorial dos Povos, localizado na avenida Governador José Malcher, 257, e a entrega de chips para diretores, coordenadores e professores representando os distritos de Belém.

A programação terá apresentação de poesia com a atriz e professora Marta Ferreira; performance “Matinta”, com o grupo Cênico-Musical do Núcleo de Artes, Cultura e Educação (Nace) da Semec; apresentação do poeta Juraci Siqueira e da Ciranda de Sonhos; e encerra com roda de carimbó.

Foto: betha.com