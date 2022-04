Prefeitura de Belém irá realizar uma ação em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Malária

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai promover na próxima segunda-feira (25), o dia D de combate á Malária na capital paraense. Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Malária, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, que tem como finalidade reconhecer o esforço global para o controle efetivo de malária.

A Prefeitura de Belém vai realizar uma programação com abordagem educativa com uso de folders, estande expositivo em 3D sobre prevenção, diagnósticos e tratamento de malária aos usuários, coleta de lâminas para diagnóstico de malária na população transeunte da feira do Ver-o-Peso e viajantes, teatro humano em frente ao Solar da Beira, aferição de temperatura corporal e apresentação da banda sinfônica da Guarda Municipal.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar, informar e sensibilizar á população sobre a importância das ações de vigilância da malária no município de Belém e evidenciar a necessidade de participação e cooperação das unidades de saúde e comunidade para eficácia das praticas e prevenção de ocorrência da doença.

A programação que finaliza nesta segunda-feira (25) teve inicio no mês com palestras sobre a endemia malária, coletas de lâminas, nas unidades de saúde localizadas nos distritos administrativos de Belém, abordagens educativas no terminal hidroviários e nos portos e apresentação de fantoche na área da Vila da Barca.

O evento começa a partir das 8h às 13h no Solar da Beira.

Sobre a Malária e sintomas

A malária é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo microrganismo Plasmodium. Alguns dos seus sintomas são: calafrios, febre alta, dores de cabeça e musculares, taquicardia aumento do baço e, por vezes, delírios.

Tratamento

O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante; a idade do paciente; condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde; gravidade da doença.

Prevenção

Medidas de prevenção para a população

Uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Reprodução drauziovarella