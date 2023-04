Prefeitura de Belém isola a área e atua na proteção das pessoas após incêndio no Centro Comercial

Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira dois imóveis e provoca transtornos no centro comercial de Belém.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) está atuando no isolamento da área e na segurança dos pedestres. Agentes da GMB chegaram logo no início do sinistro e também ajudaram na retirada de produtos do interior da loja.

A Prefeitura de Belém atua ainda na organização do trânsito e no ordenamento da área onde ocorreu o incêndio. E garantiu a chegada de ajuda, como ambulâncias, caso necessário.

Não houve vítimas, mas os dois imóveis atingidos sofreram perda total.

O Corpo de Bombeiros do Pará ainda trabalha, neste momento (vinte horas de quinta-feira), na contenção do sinistro.

Trânsito

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) atuam na interdição do trânsito na rua 15 de Novembro (na travessa Manoel Barata com a travessa Padre Eutíquio,) e no início da Boulevard Castilhos França, onde o tráfego de veículos está sendo desviado temporariamente para a avenida Presidente Vargas.

Ordenamento

Equipes da Organização Pública e da Secretaria Municipal de Economia (Secon) estão no centro comercial orientando a população e retirando ambulantes que obstruíam, no trabalho, a via e o calçamento público.

Após o controle total do incêndio, a Secon vai realizar um levantamento dos equipamentos de ambulantes atingidos pelo sinistro, para poder prestar apoio aos trabalhadores.

Vistorias

A Defesa Civil Municipal vai realizar a vistoria técnica nos imóveis assim que a área for liberada pelos Bombeiros.

Já a Fundação Cultural de Belém (FUMBEL), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, vai enviar uma equipe na manhã desta sexta-feira, 14, para uma vistoria no local, já que o imóvel está dentro do Centro Histórico de Belém, tombado como conjunto histórico pelo município.

Após uma avaliação total da ocorrência, nesta sexta-feira, a Prefeitura vai avaliar e adotar outras providências sobre o caso, caso necessárias.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Erison Jr/Defesa Civil