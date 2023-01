Prefeitura de Belém lamenta a morte do jornalista e cineasta Afonso Gallindo

A Prefeitura de Belém, com enorme pesar, lamenta a morte do jornalista e cineasta Afonso Gallindo, 53 anos, ocorrida nesta quarta-feira, 11 de janeiro, véspera do aniversário de Belém.

Gallindo era carioca, mas adotou o Pará desde pequeno, pois os pais se mudaram para Belém. Trabalhava na Rádio e TV da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Mas a sua paixão era o cinema pelo qual dedicou mais de 30 anos ao fortalecimento da produção local. Até ano passado, Antônio Galindo era produtor audiovisual do Núcleo de Produção Cultural, do Instituto Idade Mídia.

A morte foi por falência multipla dos órgãos. Gallindo lutava contra um linfoma, um segundo câncer, que atinge as células responsáveis por proteger o corpo de infecções. Estava internado em um hospital, em Belém, desde dezembro de 2022.

Redes sociais – Nas redes sociais do cineasta muitos internautas lamentaram pela morte dele. “Meu amigo querido, tantos momentos compartilhados, tantas risadas, tantos lanchinhos na porta da faculdade que cursamos juntos, né, meu amigo? Lembranças que nunca se apagarão, que só nos uniram mais. Que sua luz continue brilhando no plano espiritual e agora possas olhar por nós. Deus conforte o coração da dona Theresa, mãezinha que cuidaste a vida toda. Vai com Deus, meu amigo amado”, postou Helena Saraia.

“Meu Amigo Afonso Galindo muito triste em Saber dessa Notícia. Vai com Deus amigo. Vai deixar Saudades para todos nós, neste dia que nossa cidade de Belém do Pará completa 407 Cidade e que você tanto Amava…”, lembrou Guida Belém.

O velório do jornalista e cineasta acontece até 15h desta sexta, 12, no Cine Líbero Luxardo, no Centur, na avenida Gentil Bitencourt, 650, entre Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, em Nazaré, em Belém.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Rede Social de Afonso Gallindo