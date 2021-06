Prefeitura de Belém lança ação integrada “Verão da Gente” com vários serviços

Limpeza de bueiros, capinação, roçagem, varrição, recuperação de vias, entre outros serviços fazem parte de uma atividade integrada, envolvendo diversas secretarias municipais, na ação Verão da Gente, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém em Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba. As ações vão além da temporada de veraneio e buscam o crescimento econômico e turístico na capital.

O distrito de Mosqueiro ganhará um Plano de Desenvolvimento Social, Econômico, Ambiental e de Turismo. O anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, que abriu oficialmente, nesta terça-feira, 1º de junho, a operação Verão da Gente, de manutenção da conservação urbana nas vias de maior movimentação, no pórtico de acesso à ilha, na rodovia Augusto Meira Filho (PA-391). Só em Mosqueiro as atividades reúnem 250 homens, máquinas e caminhão de hidrojateamento. Além da limpeza, também haverá equipes de educação ambiental para orientar os moradores sobre a importância das coletas seletivas e de preservar o ambiente limpo.

Construção – De acordo com o prefeito de Belém, uma nova Mosqueiro precisa ser construída, devolvendo os programas de proteção social, de geração de renda, saúde e também como forma de incentivar a produção local da agricultura familiar. “Queremos uma Mosqueiro produzindo alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, assim como uma educação ambiental forte, entre muitas outras ações que vamos construir de forma conjunta”, disse.

Sustentável – Para a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, o distrito volta ao cenário de obras e serviços num trabalho integrado. “Estamos muito felizes em poder receber atenção especial do prefeito Edmilson Rodrigues, que juntamente com o secretariado, está aqui em Mosqueiro desenvolvendo um trabalho de propiciar maior dignidade às pessoas. Mosqueiro estava há mais de dez sem receber nada e, agora, estamos retornando de forma integrada, buscando uma ilha linda e economicamente sustentável”, destacou.

Saneamento – O diretor do Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Pedro Piqueira, explica que o distrito de Mosqueiro vai receber a maior operação de manutenção da conservação urbana nas vias de maior movimentação da ilha. “Aqui em Mosqueiro estamos atuando com 250 homens, visando a preparação para as férias de julho, estamos fazendo operação de recuperação de vias, capinação, raspagem, limpeza de praias, entre outros serviços, com objetivo não só da conservação urbana, mas também a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.”

Haverá serviços de limpeza, capinação, caiação de meios fios e roçagem. Duas equipes de recuperação de vias e duas equipes para desobstrução da rede de micro drenagem e bueiros irão atuar no distrito. A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, lembra que Mosqueiro é uma ilha belíssima, porém, ficou abandonada por 16 anos. “Mas, agora, a Prefeitura de Belém dará todo o apoio necessário à administração regional do Distrito, para que a Ilha possa estar iluminada, pavimentada e limpa, por meio do recolhimento regular de lixo domiciliar e de entulhos. É isso que nós faremos, cuidaremos bem da ilha! Vamos tratar Mosqueiro como Mosqueiro merece.”

Saúde em Mosqueiro – A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) tem realizado algumas ações visando a melhoria da saúde da população do distrito, como a reestruturação parcial no Hospital Geral de Mosqueiro, com a instalação de novo gerador de energia, a instalação de uma Clínica de Campanha, que continuará atendendo a casos da Covid-19, além de já ter iniciado a vacinação da população do distrito, dando prioridade para a população ribeirinha.

Visando o aumento da demanda na ilha, durante o veraneio, as unidades básicas de saúde do Maracajá, Carananduba e a do Furo das Marinhas serão reestruturadas. Além disso, será implementada toda uma ação de vigilância sanitária e à saúde, visando o monitoramento de casos da Covid-19 no distrito. O atendimento de urgência e emergência do Samu será reforçado no período e deve contar com o serviço de ambulancha. “A recomendação expressa da Sesma é de que a população use máscaras, evite aglomerações e higienize as mãos. A nossa preocupação é montar a melhor estrutura para o atendimento da população, mas o principal é que ela não precise ser atendida”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Mauricio Bezerra.

Ângela Maciel, da associação do bairro do Carananduba, aprovou a iniciativa e destacou as ações da gestão municipal para a comunidade. “É um trabalho muito importante para nossa ilha, que estava necessitando dessa visita do prefeito para analisar a situação e esperamos que agora cheguem as melhorias”, disse.

A ação também conta com as Secretarias de Meio Ambiente (Semma), de Urbanismo (Seurb), Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência de Mobilidade Urbana (SeMOB), além das Agências distritais de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Na abertura da ação “Verão da Gente” estavam também as Coordenadorias da Mulher (Combel) e da Diversidade Sexual (CDS).

