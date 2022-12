Prefeitura de Belém leva Fun Fest da Copa também para a ilha de Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Administração Regional de Outeiro (Arout), promove o Fun Fest da Copa na ilha com a exibição do jogo da Seleção Brasileira contra a seleção de Camarões na Copa do Mundo da Fifa Catar 2022, com uma grande estrutura montada na área do Pistão, no bairro da Água Boa, no distrito de Outeiro, nesta sexta-feira, 2.

A iniciativa já ocorre no distrito de Icoaraci. Em Outeiro, a Prefeitura garante programação também gratuita. A medida faz parte da política pública do governo municipal à população de incentivo à ocupação do espaço público e também ao prestígio ao esporte, que ajuda na formação do cidadão, à interação social e desperta ainda o espírito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação.

A programação conta com palco, telão de led e som, e começa a partir das 16h. Além da transmissão ao vivo do jogo, o projeto Fun Fest da Copa também contará com atrações musicais após a partida, começando às 18h. Terá também o projeto Vida Saudável, com aeróbica para descontrair o público, no palco, no intervalo do jogo.

Parceria – O Fun Fest é uma parceria público-privado, ou seja, do poder público municipal e de empresários locais, para ajudara fomentar o comércio local levando desenvolvimento para a ilha.

O administrador regional de Outeiro, Maikenn Souza, fala da importância do evento. “É muito importante para o distrito de Outeiro, para os moradores e turistas que visitam a ilha de Caratateua terem esse momento, que será o jogo da seleção brasileira”.

Com isso, “teremos a oportunidade de assistir o jogo entre Brasil e Camarões com nossas famílias em uma área ampla e segura onde todos aproveitarão o momento. O jogo irá fomentar a economia local onde todos ganham. Assim, trazendo benefícios para o distrito”, diz Maikenn Souza.

Segurança – Para garantir a segurança do evento, a Arout solicitou o apoio da Polícia Militar do 26° batalhão e da Guarda Municipal de Belém. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) garantirá o desvio dos veículos nas ruas adjacentes ao pistão.

O jogo entre Brasil x Camarões inicia às 16h. Confira as atrações que participarão, logo após a partida, das 18h às 22h:

– DJ Neto saudade;

– Bando leiros;

– Carabao, o furioso do Marajó.

Texto: Grasiela Costa

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira