Prefeitura de Belém leva recreação à Ilha de Cotijuba

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), levou as atividades recreativas do projeto Brinca Belém à Ilha de Cotijuba nesta quinta-feira, 21.

As atividades recreativas fazem parte da programação do Verão da Gente, que ocorre neste mês de julho em Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e Belém.

Estrutura – Os moradores e veranistas da ilha de Cotijuba se surpreenderam com a estrutura de lazer montada na praça da entrada da cidade.

“Achei muito legal essa programação porque as crianças não têm opção de lazer além da praia. Meu filho adora pintura, esquecemos de trazer o material para ele pintar, mas agora ele está aproveitando aqui”, destacou Lisandra Costa, 27 anos, mãe do pequeno Arthur, de 5 anos, que ficou radiante depois de colorir um desenho.

As crianças se divertiram com vários brinquedos como pula-pula e escorrega, pinturas e jogo de basquete. Um carrinho de algodão doce, ofertado gratuitamente, também fez a festa da garotada.

Na quarta-feira, 20, à tarde, as atividades do Brinca Belém estiveram no Portal da Amazônia. A doméstica Helena Brabo, 58 anos, levou o neto, Camilo, 8 anos, para empinar pipa no Portal e se surpreendeu com as opções de lazer.

“Encontramos aqui uma alternativa para distrair as crianças que acabam ficando entediadas em casa durante estas férias”, disse Helena.

Além das brincadeiras para as crianças e distribuição de algodão doce, houve treino funcional para os adultos, ministrado pela equipe de professores da Sejel.

“Devido à pandemia, não podemos levar nossa programação durante as férias do ano passado, mas desta vez contemplamos nossa gente de todas as idades em uma farta programação que incluiu Belém, Mosqueiro, Cotijuba, Icoaraci e Outeiro. O Verão da Gente está levando alegria, lazer e esporte para a população”, enfatiza Carolina Quemel, secretária de Esporte, Juventude e Lazer.

