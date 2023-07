Prefeitura de Belém leva recreação às crianças em Mosqueiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), levou recreação e esporte às crianças, durante a tarde desta quinta-feira, 6, na Baía do Sol, em Mosqueiro. A ação fez parte das comemorações pelos 128 anos da Ilha, comemorados nesta quinta-feira.

As crianças tiveram acesso a atividades lúdicas, como pinturas e desenhos, além de brincadeiras com bola de futebol e basquete, e diversão com brinquedos infláveis.

Baía do Sol

Roseli da Silva, 50 anos, trouxe duas netas e uma sobrinha para aproveitar a programação. “Achei muito bom porque as crianças daqui, da Baía do Sol, ficam muito isoladas. A Prefeitura acertou em cheio no local”, disse a moradora.

“Foi super aprovada essa alternativa de lazer para as crianças nas férias. Além disso, a escolha do lugar valoriza este espaço da Baía do Sol, que é esquecido em detrimento de outras praias mais badaladas, como Murubira e Farol”, disse Lohanna Lisboa, 22 anos, que levou a filhinha Aurora, de um ano.

#TamoJuntoNoVerão

A tarde de diversão fez parte da abertura oficial da programação do #TamoJuntoNoVerao, da Prefeitura de Belém.

Durante o mês de julho, por meio da Sejel, a bucólica ilha terá eventos e atividades esportivas, além de aulas de ritmos, ginástica funcional e hidroginástica, na arena montada na praia do Farol.

Neste fim de semana, ocorre a Copa Brasil de Águas Abertas, em Mosqueiro. Uma competição nacional inédita no Estado.

“Este é apenas o primeiro final de semana de muito esporte e lazer para a nossa população. Depois do sucesso da programação de julho do ano passado, a Prefeitura e a Sejel estão de volta, garantindo a diversão nestas férias”, destacou o diretor-geral da Sejel, Thiago Costa.

Texto: Syanne Neno

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/SEJEL