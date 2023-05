Prefeitura de Belém leva serviços de transporte público aos moradores da ilha de Combu

Emissão de cartões Passe Fácil e credencial de vaga para estacionamento foram alguns dos serviços oferecidos aos moradores da ilha do Combu, a partir da realização de uma ação social da Prefeitura Municipal de Belém, que contabilizou 83 atendimentos, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel).

Segundo a Coordenadoria de Atendimentos ao Usuário (Coau), da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), do total de 83 atendimentos foram garantidas a emissão de meia-passagem a 61 estudantes, solicitação de dois cartões Sênior, além de 20 orientações/informações (orientação – usuários sem documentos).

A prestação de serviços ocorreu na Escola Municipal de Educacão do Campo São José, localizada no Combu, e inaugurada, na sexta-feira, 5. A ação para garantir o acesso ao transporte público aos moradores da ilha ocorreu à tarde, no horário de 13 às 17 horas.

Entrega dos cartões

A coordenadora da Coau, Patricia Ellen da Conceição, informou que a entrega dos cartões acontecerá no dia 16 de junho, de 9h às 12h, a sede do Promaben, localizada na avenida Bernardo Sayão, próxima da avenida Roberto Camelier.

“A Semob aproveita as ações cidadãs para levar seus serviços às comunidades, principalmente, para a população ribeirinha, garantindo o acesso facilitado a uma comunidade que teria dificuldade de deslocamento até São Brás” ,explicou.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/Semob