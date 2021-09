Prefeitura de Belém libera 30% do público nos estádios da capital paraense

Nesta sexta-feira, 17, gestores da Prefeitura de Belém, entre eles o prefeito Edmilson Rodrigues, se reuniram com representantes dos clubes do Remo, Paysandu e Tuna, para discutir o retorno do acesso das torcidas aos estádios de futebol da capital paraense.

A informação foi repassada pela Prefeitura de Belém através de suas redes sociais.

A data de retorno ainda está sendo discutida, e, posteriormente, será divulgada.

Em reunião com as diretorias dos @ClubeDoRemo, @Paysandu e @sigaTuna ficou decidido a abertura dos estádios para o público com 30% da capacidade, com a exigência de comprovação de vacinação com as duas doses. #BelemVacinada pic.twitter.com/vpmqylE0eO — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) September 17, 2021

Depois de ouvir a nossa equipe técnica, concluímos que é importante atender a demandas dos clubes, considerando os índices de infecção atual, ontem alcançamos 0% de pessoas internadas em UTI, e apenas dois mortos nos últimos sete dias, que é um índice muito abaixo daquelas números desesperadores das duas ondas de covid. Edmilson Rodrigues

Nada foi decidido ainda em relação aos clubes da Série C. O campeonato Brasileiro da Série A não terá retorno do público, até o momento. Em jogos de caráter estadual, como Segundinha do Parazão e Campeonato Paraense, o público está liberado.

Vacinação em Belém

Desde 18 de janeiro de 2021 até esta quinta-feira, 16, já foram aplicadas 1.500.085 doses de vacinas contra a covid-19. Destas, 978.483 pessoas já se vacinaram com a primeira dose e 521.602 com a segunda.

Por: Lia Corpes