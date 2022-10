Prefeitura de Belém mobiliza cerca de 150 agentes da Semob no sábado e no domingo do Círio

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) destacou um contigente de cerca de 150 agentes de trânsito e de transporte, de forma escalonada, para atuar nas romarias ocorridas no sábado, 8, e no domingo,9, do Cirio, até à noite, no Arraial de Nazaré.

A diretora-superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, frisou que todos os esforços estão sendo empreendidos para garantir uma circulação segura para todos que participam do Círio, além de ressaltar o comprometimento e o profissionalismo dos envolvidos na operação da nossa maior procissão religiosa.

Contigente – Segundo o coordenador de Trânsito, Isaías Reis, na motorromaria e romaria rodoviária foram em torno de 42 agentes, na Trasladação praticamente o mesmo número e no apoio à limpeza após a Trasladação, foram 22 agentes.

“No domingo do Cirio, em torno de 47 agentes foram destacados, mais 10 no pós-Círio, para garantir a limpeza do percurso, fechando as vias pra Sesan trabalhar”, explicou o coordenador, lembrando que ainda foram destacados agentes na orientação do trânsito, nos cruzamentos das avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt com a Generalissimo Deodoro e travessa 14 de Março, em função da grande movimentação no arraial.

Arraial – Após a chegada da Santa, a movimentação registrada foi no Arraial de Nazaré. No domingo, 9, agentes da Semob orientaram o trânsito nas vias de acesso ao arraial. “Somente orientação de trânsito. No domingo, foi até meia-noite e nesta segunda-feira, 10, também terá. Na realidade, haverá todos os dias até o encerramento”, observou Isaías Reis. Houve grande movimentação no arraial no domingo à noite.

A organização e orientação no trânsito será feita até o final das festividades do Cirio, por conta da movimentação em virtude da programação do Círio Músical e do arraial. Assim, agentes de trânsito e de transporte estarão orientando nos cruzamentos da avenida Nazaré com a Generalissimo e com a 14 de Marco, praça Santuário e parada de onibus nas avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt, entre Generalissimo e 14 de Março.

O objetivo é garantir a fluidez e a segurança viária de pedestres, ciclistas e condutores de veiculos (carro e moto), disciplinando para que as pessoas obedeçam a sinalização e respeitem a travessia de pedestre. “Esse é o grande objetivo, garantir a segurança de quem está frequentando o arraial e a fluidez para que as pessoas que estejam passando pela via não tenham que sofrer com congestionamento pelo fato de estar desorganizado o trânsito na avenida Nazaré “, observou.

Tranquilidade – O coordenador foi destacado para atuar na Central de monitoramento, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle, localizado na avenida Almirante Barroso, durante as romarias ocorridas no sábado de manhã e no Círio. Segundo ele, havia muito trânsito. “Porém, sem alterações na nossa área. Ou seja, no trânsito tudo certo e no transporte também”, disse.

Texto:

Rosangela Gusmao