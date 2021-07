Prefeitura de Belém nega que tenha aplicado vacinas fora da validade em campanha contra Covid-19

Levantamento aponta problema com 8 lotes, que corresponde a cerca de 26 mil doses vencidas em todo o Brasil. Secretaria Municipal de Saúde negou caso, e informou que houve erro de registro no sistema.

Na tarde desta sexta-feira (2), representantes da Prefeitura de Belém negaram que tenha ocorrido a aplicação de vacinas vencidas na campanha de imunização contra Covid-19 na cidade. O posicionamento foi divulgado após publicação de levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal aponta que ao menos 26 mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 no Brasil. O trabalho dos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, foi publicado pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Os dados, aos quais o G1 também teve acesso, indicam que o problema ocorreu com doses de oito lotes da vacina (veja tabela abaixo).

Lotes de vacinas aplicadas após o vencimento; Levantamento foi feito por Sabine Righetti (Unicamp) e Estêvão Gamba (Unifesp) — Foto: Reprodução/ G1

De acordo com o levantamento, foram aplicadas 25.935 doses fora do prazo em pelo menos 1.532 cidades. Prefeituras citadas negam o problema e atribuem o achado do levantamento a uma falha dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde disse que todas as doses são enviadas dentro do prazo e que, caso aplicações fora do período ocorram, é preciso passar por uma nova aplicação “respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses”.

Belém

Ainda segundo o cruzamento de dados, Belém teria aplicado 2.673 vacinas fora da validade, que seriam do lote 4120Z005, segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que informou que recebeu o lote no doa 2 de fevereiro de 2021, com um total de 9.910 doses. A Sesma alega que “nenhuma dose de imunizante vencido foi aplicada em Belém”. A secretaria diz que tem “um rigoroso controle de estoque em nossa câmara fria. Entretanto, é possível que tenha havido erros nos registros, especialmente nas primeiras etapas da campanha de vacinação em massa, quando as anotações eram feitas manualmente em fichas de papel e posteriormente digitadas no SIPNI, uma vez que agora é possível editar os dados da vacinação”.

O diretor de Vigilância da Sesma, Cláudio Guedes Salgado, que coordena a campanha contra Covid-19 em Belém, informou que o caso foi de erro humano, no momento de registrar as informações no sistema, que no começo da vacinação ainda ocorrida de forma manual, em papel. “Belém não aplicou nenhuma dose vencida. Estamos refutando completamente esta informação. Esses erros de registros podem acontecer, inclusive o Ministério da Saúde está com o sistema aberto para que sejam feitas as correções, por erro de registro, erro humano, na maior parte das vezes, por conta de registro em papel, manual, na época de migração do sistema, que atualmente é totalmente eletrônico. Usamos um outro lote do que o informado no registro. Temos absoluta certeza de que ninguém em Belém foi vacinado com vacina vencida”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou “que realiza o envio dos imunizantes aos municípios em até 48h da chegada das doses ao Estado e não enviou quaisquer vacinas fora da validade ou próximo da data de vencimento”.

FioCruz

Em nota, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que “os referidos lotes não foram produzidos pela instituição. Parte dos lotes (com numeração inicial 4120Z) é referente aos quantitativos importados prontos do Instituto Serum, da Índia, chamada de Covishield, e entregues pela Fiocruz ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS) em janeiro e fevereiro deste ano. Os demais lotes apontados foram fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS).

Todas as doses das vacinas importadas da Índia (Covishield) foram entregues pela Fiocruz em janeiro e fevereiro dentro do prazo de validade e em concordância com o MS, de modo a viabilizar a antecipação da implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, diante da situação de pandemia. A Fiocruz está apoiando o PNI na busca de informações junto ao fabricante, na Índia, para subsidiar as orientações a serem dadas pelo Programa àqueles que tiverem tomado a vacina vencida”.

Fonte : g1