Prefeitura de Belém oferece programação cultural especial no Fórum Social até domingo, 31

A Prefeitura de Belém está com uma programação cultural especial durante os três dias de realização do X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA) até domingo, 31.

A responsável por este momento é a Fundação Cultural de Belém (Fumbel), que tem por objetivo levar o público a confraternizar após participarem dos debates, oficinas e exposições que acontem no evento.

Os participantes do Fospa vão apreciar desde a cultura popular até os clássicos da MPB, iniciadas desde a quinta-feira, 28. São atrações que envolvem música, dança e performances teatrais, apresentadas na UFPA e Solar da Beira.

Confira:

Sexta – 29/7 – Sérgio Leite (MPB)

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: das 12h às 13h30

Sexta – 29/7 – Veropa Instrumental

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 17h

Sábado – 30/7 – Júnior Queiróz (MPB)

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 12h às 13h30

Sábado – 30/7 – Fragmentos coreográficos dos encontros coletivos de dança

Local: Solar da Beira (Boulevard Castilhos França, 120, na Campina)

Horário: 17h

Sábado – 30/7 – Tambores Encantados

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 17h

Sábado – 30/7 – Carimbó do Curuperé

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 18h

Domingo – 31/7 – Grupo Uirapuru

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 10h

Domingo – 31/7 – Manoel Cordeiro

Local: UFPA – estacionamento do Vadião

Horário: 11h às 12h.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa