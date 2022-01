Prefeitura de Belém oferta mais de 18 mil vagas em escolas municipais

O período de pré-matricula on-line da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), está aberto aos moradores de Belém que queiram ingressar na rede municipal de ensino, iniciando pelas pessoas com deficiência. São mais de 18 mil vagas, disponibilizadas para inscrição nesta sexta-feira. O processo de matrícula começou nesta sexta-feira, 7.

Segundo a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, “são mais de 18 mil vagas que a gente oferta, priorizando os estudantes com deficiência, que vão ter um atendimento especializado. Para atendê-los, foram contratamos 500 estagiários para ajudarem os educadores a cuidarem desses estudantes”.

Ela conta, ainda, que “hoje também temos a Coordenadoria de Educação de Jovens, adultos e idosos (Coejai), que está abrindo várias turmas para trabalhadores, unindo ao projeto de Cidade Alfabetizada, mais uma prioridade para o Governo da Nossa Gente”.

Entre as vagas ofertadas, há 9.902 vagas na educação infantil, 5.122 vagas no ensino fundamental, 3.637 na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), 37 na Ejai integrado, 26 na Ejai médio integrado, 70 no ensino médio integrado e 60 vagas técnico, estes três últimos somente na Fundação Escola Bosque, em Outeiro.

Processo de matrícula para novos alunos é realizada em duas etapas

Para fazer a matrícula, primeiro é preciso fazer a pré-matrícula on-line pelo link: https://prematricula.belem.pa.gov.br/#/. Depois, é só confirmar na instituição de ensino que escolheu para estudar, levando a documentação do aluno.

A Semec disponibilizará, incialmente, a matrícula para as pessoas com deficiência de 7 a 10 de janeiro, pelo site, e nos dias 10 e 11 de janeiro está programada a confirmação nas escolas, com a apresentação do laudo médico ou avaliação inicial pela equipe multiprofissional do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Lima Mendes. O órgão afirma que, com essa iniciativa, é possível fazer o filtro da educação especial que equaliza o número de alunos com deficiência em uma sala de aula com o número de alunos regulares.

Depois das pessoas com deficiência, o processo de matrícula da Semec segue com a população em geral, no período de 14 a 17 de janeiro, pelo site, e no dia 18 faz a confirmação na escola. O órgão disponibilizou uma Central de Atendimento para tirar as dúvidas pelo (91) 3075-5428, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Ano letivo – O início do ano letivo de 2022 está previsto para o dia 24 de janeiro de forma presencial com 100% das turmas funcionando. A comprovação de vacinação contra a covid-19 será cobrada para quem já foi chamado pela campanha de imunização da Prefeitura.

Ao todo serão 203 dias letivos e 812 horas-aulas. Sempre obedecendo o protocolo de biossegurança contra a covid-19 e com o monitoramento do aplicativo Guardiãs e Guardiões da Saúde na Educação, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Universidade Federal do Pará (UFPA).

Dentro do calendário letivo da rede municipal de ensino de Belém, a secretária Márcia Bittencourt, destaca que “muitas ações serão feitas neste ano de 2022, como o Fórum de Educação, que foi criado com ações especiais na educação de Belém, assim como a Conferência Municipal de Educação, que ocorrerá em Março. Vamos ter também um momento de tornar as escolas territórios da aprendizagem e como queremos transformar a educação de Belém”.

Rede – O processo de matrícula na rede municipal de ensino começou desde o dia 16 de dezembro de 2021 com a renovação de matrícula dos estudantes cadastrados na rede municipal de ensino.

A médica veterinária, Selma Cunha, de 41 anos, é mãe do Thiago, de 10 anos, estudante do 5º na EMEIF Palmira Lins de Carvalho, localizada no bairro da Marambaia e comentou que sempre fica atenta ao período de rematrícula e elogia o ensino público.

“É com a renovação da matrículoa que a gente confirma a permanência dos nossos filhos na escola, que é uma grande ferramenta pro crescimento dos nossos filhos. O ensino público ganhou muito com a nova gestão e é notória a preocupação e interação da escola com as crianças”, disse.

Selma revela que com a vacinação dos professores “me deu mais tranquilidade pra o retorno presencial do meu filho. Estou satisfeita e grata ao empenho de todos da escola”.

O sentimento de gratidão é o mesmo para a ribeirinha Fátima Naiane da Silva, de 40 anos, que tem quatro filhos matriculados, um na Unidade Pedagógica Faveira e os outros na Unidade Pedagógica Jutuba, vinculadas a Fundação Escola Bosque, localizada no distrito de Outeiro.

“Hoje vejo um cuidado maior com a educação, tanto que a coordenação da escola chamou os pais pra falar da renovação de matrícula, do conselho de ciclo, até enviando o convite pelos barqueiros. A gente não tinha isso antes. A renovação de matrícula foi tranquila. Quando junta a escola com a comunidade a parceria que dá certo”, conclui.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação