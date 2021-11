Prefeitura de Belém participa da Conferência do Clima (COP26) com propostas sustentáveis

Entregar a carta que destaca a importância da Amazônia para o mundo, fortalecer a luta contra o demastamento na região e defender os povos que nelam vivem, além de inserir Belém no circuito de cidades sustentáveis. Esse é o objetivo da participação da Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (COP-26), em Glasgow, na Escócia. O titular da coordenadoria de Relações Internacionais, Luiz Arnaldo Campos, será o representante da prefeitura no evento, que vai reunir mais de 190 líderes do mundo inteiro, que abrangerão a discussão sobre as mudanças climáticas. “Esta COP-26 será a primeira com a Amazônia como protagonista. Nossa presença nela tem, em primeiro lugar, o sentido de fortalecer a reivindicação para que os entes locais, as prefeituras e as populações amazônidas sejam ouvidas neste processo global. Em segundo, é a demonstração da posição de apoio e solidariedade aos povos e movimentos que se opõem à derrubada da floresta e defendem seus territórios dos ataques da mineração tanto legal, quanto ilegal, o agronegócio predador e as madeireiras”, explicou Luiz Arnaldo. Carta da Amazônia Uma das agendas do representante da capital paraense, que embarca para o continente europeu nesta quarta-feira, 3, será a entrega da carta produzida no Encontro dos Saberes da Amazônia e Mudanças Climáticas, realizado neste mês de outubro, em Belém, que reuniu detentores dos conhecimentos, representantes de povos tradicionais, movimentos sociais e pesquisadores da Pan-Amazônia. No conteúdo da carta, os cientistas destacam a importância da Amazônia para o mundo, mas ressaltam que ela também vem sofrendo com a emissão de gás carbônico, assim como todo o planeta. Ela será lida na Assembléia Mundial pela Amazônia, onde se discutirá também a preparação do X Fórum Social Pan-Amazônico, evento que será realizado em Belém, do dia 28 ao 31 de julho de 2022. “Há poucos dias, Belém sediou o Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas, que durante quatro dias juntou pajés, cientistas de diversas áreas, caciques, lideranças quilombolas, pescadores, ribeirinhos, de diversos estados brasileiros e de países amazônicos como Bolívia, Peru e Colômbia. A partir de suas diferentes percepções, estes atores sociais convergiram para uma carta que, em síntese, diz que sem se deter a destruição da floresta amazônica, não existe salvação para humanidade”, pontuou Luiz Arnaldo. Projetos da gestão Edmilson Rodrigues Entre as outras programações, com a participação da prefeitura, está uma mesa de debates da Campanha Mundial Cidades Resilientes às Mudanças Climáticas, onde serão apresentadas propostas da prefeitura na área da macrodrenagem e combate às enchentes, remediação do lixo, manutenção à cobertura florestal das ilhas e apoio às comunidades. “Encontro deste tipo permitem aproximações com vistas à captação de recursos, intercâmbio de informações e planejamento de troca de expertises com outras cidades que há mais tempo fazem parte do circuito de cidades sustentáveis”, destacou Luiz Arnaldo. Encerrando a participação do município na COP -26, o representante da prefeitura participará da reunião “Para Deter o Colapso Climático, Nós Necessitamos Salvar a Amazônia”, convocada pela Amazon’s Watch. Evento – A 26ª edição da COP iniciou no dia 31 de outubro e segue até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, tendo as questões climáticas como o principal debate.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira