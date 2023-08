Prefeitura de Belém participa da primeira reunião do Comitê Técnico Nacional sobre a COP-30

A Prefeitura de Belém participou na tarde desta quinta-feira, 17, da primeira reunião do Comitê Técnico para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30). O grupo foi criado por meio de decreto federal para decidir sobre infraestrutura, logística e organização da COP-30, além de articular o diálogo da esfera federal com demais órgãos, entidades e sociedade civil.

A gestão municipal foi representada pelo coordenador do comitê municipal da COP, Luiz Araújo, de forma presencial, e pelo titular da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segep), Claudio Puty, de forma on-line. Também participaram do encontro, em Brasília, os representantes dos ministérios e do Governo do Estado do Pará.

ONU visitará Belém

Entre os principais temas debatidos na reunião, está a visita da equipe da ONU a Belém, para verificar a preparação da cidade para o evento internacional. Foram discutidas também obras de infraestrutura, necessidades de recuso e as adaptações do aeroporto e porto da capital.

“Foi a primeira reunião, e mostrou uma integração estre as esferas para a realização da COP. As equipes dos ministérios também elogiaram o desempenho de Belém durante a realização dos Diálogos Amazônicos e a Cúpula dos Presidentes. Teremos reuniões quinzenais desse comitê e um sistema de monitoramento para poder fazer o melhor evento possível”, explicou Luiz Araújo.

Conselho

O Comitê Técnico faz parte do Conselho Nacional da COP-30, que foi Criado pelo Governo Federal no dia 5 de junho de 2023, com o objetivo de montar um grupo que acompanhe todo o processo de preparação da cidade de Belém para o evento internacional da ONU, que será em 2025 na capital paraense.

O Conselho Nacional é composto pelos titulares da Casa Civil da Presidência da República, que coordenará o grupo; Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério das Relações Exteriores; além de representantes convidados da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado do Pará.

Dentro do conselho existe o Comitê Técnico, que irá debater ações específicas sobre a preparação para o evento da ONU.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação