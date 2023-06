Prefeitura de Belém participa de intercâmbio sobre política do cuidado, em conferência internacional

A Prefeitura de Belém será representada no “Women Deliver 2023 Conference Américas”, evento que serve de prévia ao debate global do Women Deliver 2023, movimento em defesa da igualdade de gênero e de saúde e direitos de meninas e mulheres. A conferência regional acontecerá entre os dias 29 e 30 de junho, em Bogotá, capital da Colômbia, enquanto que o evento global será entre 17 e 20 de julho, em Kigali, capital da Ruanda, na África.

Em Bogotá, a prefeitura será representada pela secretária municipal de Administração (Semad), Jurandir Novaes, e pela coodenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, que integram o comitê gestor do projeto Ver-o-Cuidado. Elas irão se reunir com prefeitas, acadêmicas, mulheres desenvolvedoras de políticas públicas e líderes femininas de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil, entre outras.

Política do cuidado

O Ver-o-Cuidado é o projeto piloto, realizado em parceria com a ONU Mulheres e a Open Society Foundations, que busca tirar da invisibilidade os cuidados domésticos com a casa e a família, que, normalmente, sobrecarregam a mulher, principalmente a mulher negra, de forma não remunerada ou mal remunerada, mas que têm grande importância para a economia. A política do cuidado é um debate internacional que envolve a conscientização da sociedade sobre a divisão sexual do trabalho doméstico, a sua valorização e também a responsabilização do estado.

“Em Bogotá, vamos conhecer o ‘Manzana del Cuidado’ (do espanhol, Maçã do Cuidado), que é o projeto do cuidado desenvolvido pela cidade, pois ele é voltado ao empoderamento das mulheres e guarda alguma similaridade com o programa Donas de Si, de qualificação profissional, que desenvolvemos pela Prefeitura de Belém. Por conta dessa semelhança entre os programas de Belém e de Bogotá é que fomos convidadas”, declara Georgina. O Donas de Si já qualificou mais de 1.800 pessoas em dois anos.

Para a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes, é muito importante Belém participar dessa dicussão estratégica junto com outros países, especialmente da América Latina. “Essa experiência do sistema de cuidados vem sendo pensada nacionalmente e em vários municípios brasileiros, dentre os quais Belém se destaca. Aqui, inclusive, há uma proposta da política de cuidados voltada para os servidores, a qual está sendo incorporada pela primeira vez dentro dessa estratégia. Por isso, esse evento é tão relevante, pois vamos buscar conhecer outras experiências e trocar conhecimento sobre o que tem sido elaborado aqui”, explica Jurandir Novaes.

Jurandir e Georgina foram designadas pelo prefeito Edmilson Rodrigues atendendo ao convite da Open Society Foundations, que está custeando todas as despesas da viagem.

Women Deliver 2023 Conference Américas

Bogotá foi escolhida como sede da conferência das Américas pela experiência pelas transformações e inovações conseguidas em matéria de gênero, onde se inclui o Sistema do Cuidado, primeiro modelo dessa política implementado em uma cidade das Américas; a implementação de novos serviços para mulheres vítimas de violência; e a adoção de um plano de ordenamento territorial há 15 anos com enfoque de gênero, entre outras ações.

O Women Deliver 2023 Conference Américas tem como tema “Reimaginar um futuro feminista: palestra para as Américas”. Os debates realizados no evento irão abordar quatro eixos: ‘Cuidados e políticas do tempo’, ‘Prevenção e mudança cultural como resposta à violência baseado em gênero e acesso à justiça’, ‘Direitos sexuais e reprodutivos’ e ‘A feminização da política’.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Reprodução Internet