Prefeitura de Belém prepara os cemitérios para o Dia das Mães

Para disponibilizar um ambiente com mais conforto aos visitantes durante as visitas aos cemitérios por ocasião do Dia das Mães. Uma ação de limpeza e revitalização foi realizada nos cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas começaram em março e foram concluídos no mês passado no cemitério Santa Izabel, onde é esperado o maior movimento de público: cerca de 35 mil pessoas, de sábado a domingo.

No cemitério São Jorge, na Marambaia, a roçagem e retirada de mato já foi concluída. A Seurb também realizou uma obra extensa no muro da fachada e da lateral. As partes quebradas foram substituídas e ganharam reforço. Também foi construída uma nova estrutura para segurar o muro. Foram instaladas grades e feita uma nova pintura.

“Nós estamos trabalhando diariamente para recuperar as condições dos cemitérios que são administrados pela Seurb. Eles estavam abandonados. Nosso primeiro passo foi garantir a valorização e segurança dos coveiros, que foram incluídos no programa Belém Vacinada e já receberam a primeira e a segunda doses do imunizante”, destacou o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

A recomendação da Prefeitura de Belém é que a população evite se deslocar aos cemitérios. Afinal ainda estamos em meio a uma pandemia. Por isso, é importante evitar todo tipo de aglomeração, especialmente nos cemitérios.

Icoaraci – No cemitério público do Tapanã, administrado pela Agência Distrital de Icoaraci, as equipes de limpeza também atuaram com os serviços de raspagem, capinação e a retirada de sepulturas antigas, para deixar o local pronto para as visitações. O horário de funcionamento no sábado e domingo será de 7h até 16h.

Distritos – Os três cemitérios públicos de Mosqueiro, São José (Vila), Santa Maria (Carananduba) e Santo Odorico (Baía do Sol), também receberam ação de limpeza. O horário de funcionamento dos cemitérios em Mosqueiro, para o final de semana do Dia das Mães, também será das 7h às 16h.

Ordenamento – Os trabalhadores informais, que atuam com as vendas de velas, flores e demais artigos para homenagear as mães, estão sendo organizados, desde o início desta semana, pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), já que a recomendação da Prefeitura de Belém é de que as visitações nos cemitérios públicos da capital não sejam concentradas apenas no domingo das mães, com o objetivo de evitar aglomerações.

Além disso, o número de efetivos da Secon será reforçado a partir de sexta-feira, 07, até o domingo, 09, com a atuação de 39 agentes, distribuídos nos cemitérios de Santa Izabel, São Jorge e Tapanã, das 4h às 18h. De acordo com o titular da Secon, Apolônio Brasileiro, o reforço dos agentes da Secretaria é para contribuir na organização da venda de flores no entorno dos cemitérios. “A ideia é poder ajudar os permissionários da Secon com as vendas, de maneira consciente, respeitando as normas sanitárias e de distanciamento social, para minimizar os riscos de contágio da Covid-19”, destacou o gestor.

Segurança – A Guarda Municipal vai reforçar a patrulhamento dos cemitérios de Belém e distritos. O órgão montou um esquema de segurança para o sábado, 8, e domingo, 9, utilizando um efetivo de 348 agentes, em escalas de revezamentos, sendo 174 por dia e divididos em dois turnos. Os Guarda Municipais serão distribuídos em pontos estratégicos dos cemitérios. No de Santa Izabel, haverá um efetivo com 70 guardas e duas viaturas, realizando rondas no entorno; no de São Jorge, serão 36 guardas, quatro motos e uma viatura; no São José, rondas com moto patrulhamento; no Tapanã, 30 guardas e duas viaturas; no Santa Izabel, em Icoaraci, 12 guardas e duas viaturas; e em Mosqueiro serão feitas rondas por turno.

Trânsito – Para garantir o fluxo de trânsito e a segurança aos pedestres, no domingo, 9, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) atuará no ordenamento de trânsito no entorno do cemitério de Santa Isabel. A avenida José Bonifácio, entre as ruas dos Caripunas e Paes e Souza, terá sentido único. Entre às 9h e 17h, os ônibus com destino ao Santa Izabel serão desviados para a travessa Castelo Branco com a rua dos Caripunas. Agentes de trânsito e transporte também estarão atuando nos principais cemitérios municipais da região metropolitana, como o de São Jorge, do Tapanã e de Icoaraci.

Cuidados – Para prestar homenagem ao ente querido será necessário seguir todas as medidas de proteção contra a Covid-19, tais como a utilização obrigatória de máscara, álcool em gel e o distanciamento social. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orienta as pessoas que apresentarem sintomas gripais ou se enquadrem no grupo de risco, que evitem a ida aos cemitérios.

Serviço – No sábado, 8, e no domingo, 9, as portas dos cemitérios públicos – Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia – abrem às 7h e fecham às 16h. No cemitério de Santa Izabel, não será celebrada a tradicional missa das 7 horas.

Por: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém