Prefeitura de Belém prestigia a posse de Paulo Rocha, novo superintendente da Sudam

A Prefeitura de Belém, representada pelo vice-prefeito Edilson Moura, participou da solenidade de posse do ex-senador Paulo Rocha no cargo de superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

A cerimônia ocorreu na tarde desta segunda-feira, 5, no Centro de Eventos Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e contou com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, de parlamentares, autoridades políticas, lideranças sindicais, representantes de movimentos populares do campo e da cidade e de povos tradicionais.

Vontade política

Ao cumprimentar o novo superintendente, Edilson Moura desejou “que faça um excelente trabalho, com a disposição e vontade política de sempre, para promover o desenvolvimento regional, mas, sobretudo, para assegurar a conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida da população dos estados da Amazônia Legal” (a Sudam atua no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão).

Paulo Rocha, em seu discurso, agradeceu o apoio de todas e todos os presentes, disse estar consciente do enorme desafio que assumiu, mas está preparado para cumprir a missão que lhe foi confiada pelo presidente Lula.

“A Sudam é um órgão fundamental para diminuir as desigualdades regionais e vamos fazer isso de forma includente e sustentável, com o devido respeito aos direitos das comunidades locais”, afirmou o novo superintendente.

Desenvolvimento da Amazônia

O ministro Waldez Góes, por sua vez, destacou a experiência administrativa e política do gestor, que já foi deputado federal e senador, pelo estado do Pará. “Tem todas as condições de se relacionar com os governos estaduais e municipais, com o Congresso Nacional, e com o presidente Lula, para retomar o desenvolvimento da Amazônia”, concluiu Góes.

Texto: Carol Pombo

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Agência Brasil