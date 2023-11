Prefeitura de Belém promove ação para conscientizar sobre o câncer de próstata

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), promove nesta sexta-feira (24), uma programação especial para conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O evento será realizado no Salão Paulo Freire, sede da Semec, e contará também com a Feira do Servidor e da Servidora da Educação, com venda de produtos diversos.

O Núcleo de Atenção à Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação (Nast), vinculado à Semec, é o responsável pela organização da programação especial de conscientização sobre o câncer de próstata, que será realizada nesta sexta-feira (24), no Salão Paulo Freire, sede da Semec.

A programação inicia às 9h com os pronunciamentos da secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, e do coordenador do Nast, Jorge Gama. Em seguida, o biólogo Welliton Silva da Silva ministrará a palestra “Prevenção e Tratamento do câncer de próstata”. O evento também contará com sorteio de brindes para os participantes. A Feira do Servidor e da Servidora funcionará até às 13h.

Dados – O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais incidente na população masculina e a segunda causa de óbito em todas as regiões. Estimativas apontam 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. A doença causa a morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por causa da doença, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para adoção de medidas preventivas de doenças que atingem a população masculina.

Foto: Luis Miranda/ Semec