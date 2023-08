Prefeitura de Belém promove ação pelo Dia da Visibilidade Lésbica

Na próxima terça-feira (29), é celebrado o Dia da Visibilidade Lésbica. A Prefeitura de Belém, em cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), desenvolve o projeto “Senac Acolhe”, que visa destinar vagas a cursos de formação profissionalizante à comunidade LGBTI+ de Belém.

O projeto “Senac Acolhe”, oferece cursos de corte e costura, vitrinismo, DJ e informática, com duração de dois meses. Ao todo, 25 pessoas dos bairros do Guamá, Jurunas, Pedreira e Bengui estão sendo qualificadas para o mercado de trabalho.

O objetivo da cooperação entre a Prefeitura e Senac é dar oportunidade à comunidade LGBTI+, que vive em situação de vulnerabilidade social e precisa de educação profissional, para ingressar no mercado de trabalho.

A CDS atua diretamente com a pauta LGBTI+ na capital paraense e promove diversas ações, como formações e atividades para a garantia do direito e cidadania, a exemplo do projeto desenvolvido em parceria com a Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan), Cesta Nutrir Juntos.

Desde maio de 2023, a CDS está atuando nessa cooperação fazendo a busca ativa e pré-cadastro do público na sede, localizada nos altos do Mercado de Carne Francisco Bolonha, na área do Complexo do Ver-o-Peso, centro comercial de Belém.

Foto Reprodução: https://pxhere.com/