Prefeitura de Belém prorroga inscrições para processo seletivo do Instituto de Assistência e Saúde

A Prefeitura de Belém prorrogou por mais 24 horas o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Instituto de Assistência e Saúde (Iasb). Com isso, as inscrições ocorrem no horário de 8h00 do dia 12 de setembro de 2023 até as 23h59min do dia 14 de setembro de 2023, conforme especificado no Anexo II corrigido. Acesse aqui.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço

eletrônico https://pss.belem.pa.gov.br.

São ofertadas 33 vagas de Nível Fundamental; 09 de Nível Médio e 51 vagas de Nível Superior para diversos cargos, incluindo médicos, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos/bioquímicos e fonoaudiólogos.

Os servidores aprovados no processo seletivo vão atuar no atendimento aos segurados do Plano de Atenção à Saúde dos Servidores da Prefeitura de Belém (Pabss).

A contratação vai ampliar a oferta de consultas médicas e dar mais agilidade à gestão do plano. “Com mais profissionais no quadro, vamos melhorar a qualidade e ampliar a quantidade dos atendimentos aos segurados do Pabss”, destaca o presidente do Iasb, Bruno Batista.

Os candidatos às vagas podem se inscrever e acompanhar as etapas da seleção pelo sistema PSS desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação (Cinbesa).

Sistema

“O sistema PSS, que foi criado pela equipe da Cinbesa com base em outro sistema já existente, passou por uma série de evoluções e hoje está com outra cara. O sistema já vem atendendo à Prefeitura há alguns anos em vários PSS”, afirma a analista de sistemas, Ivana Aleixo.

“A Cinbesa, mais uma vez, busca oferecer as melhores soluções em tecnologia para a Prefeitura de Belém”, conclui o gerente de sustentação de sistemas da Cinbesa, Roberto Souza.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação