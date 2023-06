Prefeitura de Belém realiza 1ª Mostra de Inovação Tecnológica em Educação

“Para o carro se mover, a gente coloca uma bateria, e dentro dela tem energia química, que passa pelos fios como a energia elétrica que liga o motor, gera energia cinética para fazer andar o nosso carro reciclado”. A explicação é do estudante Paulo Henrique Gomes, 11 anos, do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Olga Benário. Ele apresentou seu trabalho sobre robótica reciclável na 1ª Mostra de Inovação Tecnológica em Educação (Mite) da rede municipal de ensino.

O evento foi realizado nesta sexta-feira, 16, na Escola Municipal Alzira Pernambuco e foi promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), sob a coordenação do Núcleo de Informática Educativa (Nied).

Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática

O encontro teve o objetivo de disseminar práticas educacionais inovadoras e promover a aprendizagem ativa de STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e Matemática), para engajar escolas, professores e estudantes na criação de projetos que solucionem problemas locais e despertem o interesse pela tecnologia, estimulando a colaboração e a busca por soluções criativas.

“A mostra é resultado da formação dos nossos professores na área de robótica sustentável e educacional que, desde o ano passado, vem acontecendo nas salas de informática e regulares. É a culminância de todos os trabalhos”, relata Geldes Castro, coordenador do Nied.

Trabalhos selecionados

Ele explica que 30 equipes foram selecionadas dentro das escolas municipais de Belém para a apresentação dos trabalhos. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nestor Nonato levou o premiado “Nonatinho”, carro sustentável feito com material reciclável e bateria solar. Ele vai representar Belém na mostra tecnológica em Santa Catarina. Já a unidade escolar Antônio de Carvalho Brasil apresentou um robô reciclável e carros movidos a balão. Reforçando a importância da educação inclusiva de estudantes com deficiência, a Escola Municipal Josino Viana desenvolveu um robô pintor que auxilia na educação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além das apresentações dos trabalhos, houve competição de futebol entre robôs e corrida de carros movidos a ar e energia elétrica. O que também chamou a atenção foi a apresentação da computação desplugada, que mostra que é possível fazer atividades de computação usando papel, tinta, fitas e o chão como direção.

Colaboração

Para professora Célia França, da Escola Olga Benário, tem sido muito importante esse trabalho com robótica sustentável. “Na escola todos os professores se uniram para ajudar na produção, cada um colaborou com a sua disciplina e os estudantes aprenderam a fazer textos para explicar seus projetos, falar sobre energia, traçar desenhos para construção dos carros, aprenderam muito”, conta, sem disfarçar o entusiasmo.

A mostra marca um divisor na educação tecnológica da rede municipal de ensino, tira a educação de Belém como consumidora e coloca como produtora de tecnologia robótica. “É um sentimento de alegria, é um sentimento que mostra o quanto vale apena investir em educação, ver a criatividade aflorando na nossa rede. É muito bom ver que nossos estudantes não são meros consumidores de tecnologia, eles agora são produtores dessa tecnologia”, atesta a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, que participou do evento pela manhã.

Durante o evento, foi anunciado que o Nied será transformado no Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (Cetec), que, para além da informática, vai trabalhar com tecnologia na educação.

Texto: Luis Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/Semec