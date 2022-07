Prefeitura de Belém realiza a 78ª Feira de Adoção de Cães e Gatos

Neste sábado (9) a prefeitura de Belém vai promover neste sábado (9) a partir das 9h ás 15h no Parque Shopping, a 78ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. São 17 animais (oito cães adultos e nove gatos, sendo que cinco são adultos e quatro filhotes), que foram resgatados das ruas e agora estão prontos para ganhar um novo lar.

A iniciativa é por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), e a feira é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado á Sesma. Todos os animais colocados para adoção já estão vacinados, castrados, vermífugos e microchipados. O novo tutor recebe, no ato da adoção, um certificado.

De acordo com a médica veterinária Adriana Soeiro, coordenadora da feira de Adoção de Cães e Gatos do CCZ, os animais colocados para adoção são oriundos de resgates, uma das ações da politica de saúde animal do município.

O CCZ é responsável pelo tratamento e adaptação dos pets para que eles possam participar das feiras e serem adotados. Neste ano, 30 animais já foram adotados tanto nas feiras quanto na própria sede do CCZ.

Foto: Reprodução cobasi