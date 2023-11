Prefeitura de Belém realiza a Semana do Bebê com ações integradas para o desenvolvimento da primeira infâcia

A pequena Lívia Figueiredo, de um ano de idade, é a “Bebê Prefeita” de Belém. A família da criança recebeu o título na manhã desta segunda-feira, 20, durante a solenidade de abertura da Semana do Bebê 2023 realizada no auditório da Faculdade Estácio. O evento é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e Universidade Federal do Pará (UFPA).

“Eu tive um bom parto graças a todas as orientações e acompanhamento que recebi na Estratégia Saúde da Família (ESF)”, contou Jullyane Figueiredo, 27 anos, que assistiu a todas as palestras e seguiu as recomendações feitas pela equipe da ESF do bairro da Condor, para que tudo corresse bem no nascimento de sua primeira filha. “Agradeço a toda a equipe, que sempre foi muito prestativa comigo na gestação e agora com a Lívia, que continua fazendo o acompanhamento lá”.

Para receber o selo “Bebê Prefeito”, os responsáveis pela criança têm que cumprir alguns critérios como pré-natal completo, registro de certidão de nascimento, triagem neonatal completa, aleitamento materno exclusivo e continuado, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, esquema vacinal até 1 ano de idade.

Desenvolvimento humano

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, representando o prefeito Edmilson Rodrigues, destacou que a primeira infância é uma das fases mais importantes da vida dos seres humanos onde são desenvolvidas a cognição, a linguagem, a afetividade. “As pesquisas já demonstraram que todas as vezes que se dá o atendimento adequado à primeira infância significa que a sociedade terá adolescentes e adultos com maior capacidade em todos os setores da vida, inclusive de aprendizagem e produção do trabalho”, frisou Edilson Moura.

Representando o secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, o diretor-geral da Sesma, José Raimundo Árias, ressaltou que a prevenção e a promoção à saúde são a base principal do programa de atenção primária, que está sendo implantado pela prefeitura com o objetivo de chegar ao maior número de pessoas possível.

“Estamos com um grande programa de atenção primária, com o objetivo alcançar toda a população, chegando precocemente às gestantes e permitindo que um maior número delas tenha acesso a um pré-natal de alta qualidade, com a realização de consultas e acompanhamento das equipes de saúde até o parto”, disse Árias. Ele destacou ainda a importância do trabalho conjunto das secretarias nesse trabalho de prevenção, que envolve também a educação e a assistência social.

Intersetorialidade

A secretária municipal de Educação de Belém, Araceli Lemos, ratificou a importância da intersetorialidade no desenvolvimento de ações voltadas para a primeira infância. “Nosso esforço tem sido sempre de tratar a primeira infância como a prioridade das prioridades. Dentro daquilo que preceitua o Unicef, nós tivemos 12 unidades certificadas como Unidades Amigas da Primeira Infância em razão desse cuidado integral com nossas crianças”.

A oficial do Unicef em Saúde e Nutrição, Lídia Pantoja, destacou que a intenção do Fundo na realização da Semana do Bebê é motivar os gestores públicos e a sociedade brasileira a garantirem o direito ao pleno desenvolvimento das crianças. “A mobilização social, as políticas públicas e a transformação de práticas para a primeira infância são os maiores legados da Semana do Bebê”, disse a representante do Unicef.

Semana

O tema da Semana do Bebê 2023 em Belém é “Cuidando Juntos da Primeira Infância”, que tem como prioridade a intersetorialidade das secretarias municipais nas ações voltadas para as crianças.

A abertura da Semana foi marcada pelo I Simpósio Intersetorial da Primeira Infância de Belém, realizado no auditório da Faculdade Estácio com a apresentação de vários programas voltados para o desenvolvimento da primeira infância promovidos pela prefeitura de Belém.

Até a próxima sexta-feira, 24, a programação segue com palestras, oficinas e inaugurações de brinquedotecas.

Confira a programação:

– Dias 20 a 24

Inauguração de brinquedotecas nas Unidades de Saúde UAPIs.

– Dias 21 e 22 –

8h30 às 17h – Oficina de Formação para Multiplicador da Alimentação Responsiva e Cantina Nota 10.

Público-alvo: ACS, Enfermagem, Nutricionista, Gestão, Merendeira, educadores sociais e técnicos.

Local: NIED Semec – Tv. Padre Eutíquio, 1900.

– Dia 23

– 8h às 12h – Palestra/Roda Conversa, atividade de Educação em Saúde, Serviços Semec; Brincadeiras e Serviços de Saúde.

Local: UEI Santa Rosa + CRAS Guamá e CREAS Ilka Brandão.

– Dia 24

– 8h às 12h – Palestra/Roda de Conversa, atividade de Educação em Saúde, Serviços SEMEC; Brincadeiras e Serviços de Saúde.

Local: UEI Guamá + CRAS Guamá e CREAS Ilka Brandão.

Texto: Jeniffer Galvão

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação