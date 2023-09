Prefeitura de Belém realiza ação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio

No mês dedicado à campanha Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio, a Prefeitura de Belém, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), realizará atividades de orientação aos segurados da Previdência Municipal.

Nesta terça-feira (05), a equipe da Seção de Acompanhamento Psicossocial deu início às ações educativas do Projeto Sala de Espera que terão como tema, ao longo de setembro, os cuidados com a saúde mental. Materiais informativos com orientações e dicas sobre sinais de alerta foram distribuídos às pessoas que aguardavam atendimento no Instituto.

“Até então, não conhecia a campanha nem havia assistido a qualquer palestra sobre o tema. Foi muito bom receber essas informações,, para que a gente fique sabendo dessa pauta em setembro e assim saibamos a quem recorrer em busca de ajuda. Às vezes, a gente tem um parente ou sabe de alguém que precisa desse suporte e, assim, tendo essas orientações, a gente consegue conversar e ajudar a resolver essas questões”, comentou a aposentada Helena Pereira.

Tabu

Na ocasião, a assistente social Débora Ribeiro e a psicóloga Erika Aviz prestaram orientações diversas aos segurados/as sobre prevenção ao suicídio. “Esse tema ainda é considerado um tabu na sociedade. Em muitos lugares, inclusive na imprensa, evita-se falar ou fazer divulgação sobre o assunto para evitar a repetição desses casos”, comenta a psicóloga.

Ela ressalta ser importante a conversa e a busca por ajuda profissional. Entre os sinais de alerta para riscos de suicídio estão o isolamento social; a sensação de medo, de angústia ou de tensão em níveis exagerados; a sensação de ausência de perspectivas de vida e dificuldade de tomar decisões; a falta de apetite ou consumo em excesso de comida, bebida ou fumo; o uso de drogas; entre outros exemplos.

“Se precisar, peça ajuda!”

O Setembro Amarelo é uma campanha realizada em todo o país, desde 2014, pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) e pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de setembro).

A campanha visa divulgar informações e quebrar tabus em torno das questões relacionadas à saúde mental e do estigma sobre as pessoas que sofrem de transtornos mentais e sobre os profissionais que lidam com estes casos. Em 2023, o lema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPMB